Share on Facebook

Share on Twitter

A la fin des années 80, le carreau minier de Gardanne foisonnait d’activités avec près de 2 000 ouvriers qui descendaient chaque jour récolter du charbon. Le puits Yvon Morandat a longtemps nourri les habitants de la ville et sa fermeture en 2003 a été une véritable catastrophe pour l’économie locale. « J’en ai pleuré à l’époque », raconte le maire de la commune, Roger Meï. Près de vingt ans plus tard, la mine entrevoit une nouvelle vie avec la naissance d’une grande zone d’activités dédiée aux nouvelles technologies et à l’environnement.

Pôle Morandat : une vingtaine d’entreprises déjà installées

Depuis 2016, la Ville de Gardanne a engagé un projet de mutation économique du Puits Morandat pour y accueillir de nouvelles entreprises. Si les 14 hectares sont encore essentiellement vides, une vingtaine d’entreprises se sont déjà installées. Parmi elles, Steripure, spécialisée dans la débactérisation des produits, est arrivée en 2017.

Depuis novembre 2019, elle a été rejointe par Hightaix, concepteur de machines industrielles, qui emploie 30 personnes. La société Nerorys, développeur de dispositifs d’authentification numérique déjà installé dans l’hôtel d’entreprises Yvon Morandat, vient de démarrer les travaux de son bâtiment sur la zone. Modul data center, spécialiste des data center modulables, va poser la première pierre de ses nouveaux locaux dans les mois qui viennent. Une autre entreprise qui travaille dans le commerce équitable de fruits secs biologiques, Agrosourcing, annonce également le démarrage de son chantier à l’été 2020.

Deux autres entreprises se sont associées pour lancer la construction d’un siège social commun sur la zone Yvon Morandat. Il s’agit de Sail & Sign, spécialisée dans les solutions de signature électronique, qui emploie actuellement 18 salariés sur le Vieux-Port à Marseille, et de Novasia Energy, acteur dans le photovoltaïque et l’éolien qui annonce le chiffre de 20 salariés lors de son installation à Gardanne. Ils ont lancé la construction d’un immeuble de 1 700 mètres carrés de surface : « Nous comptons emménager à la fin de l’année. Nous devrions être une cinquantaine dans le bâtiment », avance Alexandre Mermod, le président de Sell & Sign. « Aujourd’hui, 80 % des 80 000 mètres carrés sont vendus ou réservés », assure Nicolas Fortuit, le directeur de la Société d’économie mixte d’aménagement de Gardanne (Semag) qui porte le projet. Il a notamment profité du coup de pouce d’Eiffage immobilier qui a lancé un grand programme immobilier de 12 000 mètres carrés.