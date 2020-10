A la suite à la décision du tribunal administratif de rejeter le recours (*) déposé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur contre l’arrêté pris par le Préfet, les acteurs économiques derrière l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière 13 regrettent dans un communiqué commun cette décision et ont décidé de faire appel devant le Conseil d’Etat. Les restaurants et bars d’Aix et Marseille ont dû fermer leurs portes dimanche soir pour une durée de 15 jours à la suite du placement de la métroole en zone d’alerte maximale au Covid-19.

Dans leur message d’unité les acteurs économiques en appellent « à la responsabilité de l’Etat, par la voix du Préfet, en vue d’engager une réelle concertation permettant de trouver au plus vite et dans le cadre de la clause de revoyure prévue dans l’arrêté, les moyens les plus adaptés afin de concilier économie et santé de nos concitoyens. »

[En images] Drôle d'ambiance dans la ville 😷 30/09/2020, début de soirée sous alerte maximale au #Covid19 à #Marseille. Publiée par Gomet' sur Mercredi 30 septembre 2020

Le président de la Région Sud, Renaud Muselier, a également réagi. « Si le monde économique fait appel de cette décision, je serai aux côtés de ses représentants ! Maintenant, il faut préparer la réouverture en tenant compte de la crise sanitaire. La revoyure doit être incontestable. L’équilibre est difficile à trouver, il faut y arriver ! » lance-t-il sur Twitter. Il en appelle à ce que le comité régional de santé publique se réunisse vendredi 2 octobre à la préfecture afin de faire le point sur la situation sanitaire à Aix Marseille.

Les statistiques produites mercredi 30 novembre par l’APHM font état de l’amorce d’une légère baisse du nombre de cas de Covid hospitalisés.

Point de situation chiffré des patients #COVID19 dans les Hôpitaux Universitaires de Marseille #APHM ⤵️



Ce 30/09, au total 153 patients COVID 19 sont hospitalisés dont :

➡️ 43 patients COVID en réanimation

➡️ 110 patients COVID en hospitalisation et aux urgences pic.twitter.com/WtsrYtXvwE — AP-HM – Hôpitaux Universitaires de Marseille (@aphm_actu) September 30, 2020

(*) Ce recours est porté collectivement par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville d’Aix-en-Provence, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière 13, l’UPE 13, la CPME Sud et la CPME 13, l’U2P Provence-Alpes-Côte d’Azur, des restaurateurs et cafetiers.