Incontournable à l’approche des fêtes, la course aux cadeaux est un moment à part où les yeux s’éloignent du portefeuille et les cœurs se réchauffent à l’idée d’offrir. Mais ce moment peut également être l’occasion de venir en aide aux plus démunis. L’Unicef d’Aix se mobilise.

Du 5 décembre jusqu’à Noël, l’Unicef met en place à Aix-en-Provence son annuelle boutique éphémère visant à récolter des fonds pour aider les enfants à travers le monde. L’occasion de donner le sourire à ses proches mais également à ceux qui en ont le plus besoin !

Responsable de l’antenne aixoise d’Unicef, Emmanuelle Hartmann revient en détail sur cette opération solidaire.

Emmannuelle Hartmann (au 1er rang à gauche) avec les bénévoles de l’Unicef Aix (Photo DR)

En quoi consiste exactement boutique éphémère d’Unicef d’Aix?

Emmanuelle Hartmann : Chaque année l’Unucef développe un ensemble de produits pour cette période festive et exceptionnelle qu’est Noël. Allant des cartes de vœux aux jouets, ils sont destinés à la vente dans les différentes boutiques éphémères Unicef de France. L’argent récolté est centralisé au siège France qui l’affecte dans différents programmes d’aide à l’enfant à travers le monde comme « Urgence Syrie » par exemple. Il sert également à de nombreuses campagnes de vaccination des enfants dans des pays en difficulté. Depuis des années l’office du tourisme d’Aix nous offre un espace au chaud et confortable, nous leur sommes très reconnaissants pour leur soutien ! A l’occasion de cette opération des partenariats avec des entreprises peuvent être noués. C’est l’occasion de proposer nos produits dans des halls de grands magasins par exemple ou dans des espaces de restauration.

Comment se déroule l’organisation d’une opération qui dure sur la quasi-totalité d’un mois ?

E. H. : Sur la période, 20 bénévoles environ sont nécessaires pour tenir le stand, ils sont de tout âge et se relaient sur des créneaux horaires variés. On n’impose jamais de temps donné, c’est selon les disponibilités de chacun. Mais ils répondent présent à chaque fois, ils sont supers ! Ils sont également sensibilisés aux actions de l’UNICEF et peuvent répondre aux questions du public. Au-delà de l’opération, la boutique est un très bon moyen de rencontrer les gens et de les sensibiliser à nos programmes.

En cette période de fêtes, ressentez-vous toujours une montée des valeurs de partage et de solidarité ?

E. H. : Oui toujours ! C’est un temps ou les personnes s’ouvrent plus aux autres et font preuve de solidarité. De plus, acheter un produit Unicef permet d’être solidaire tout en offrant des cadeaux à ses proches. Et puis je suis optimiste, je crois que les gens sont encore généreux et donnent volontiers pour les causes que nous défendons. Ils savent que leur argent sera vraiment utile. Noël c’est le partage !

Comment devenir bénévole pour Unicef Aix et participer avec vous à cette aventure solidaire ?

E. H. Il suffit de nous contacter par mail, à aix.unicef13@gmail.com. Toutes les bonnes volontés et les grands cœurs sont les bienvenus !