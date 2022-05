Share on Facebook

Elle était pressentie pour ce poste. Les pronostics allaient bon train ces derniers jours, et la réponse vient de tomber ce lundi 16 mai : Elisabeth Borne, jusqu’alors ministre du Travail et de l’Emploi et de l’Insertion, est la nouvelle occupante de Matignon, nommée par Emmanuel Macron. Elle succède ainsi à Jean Castex, qui a remis sa démission au Président de la République ce lundi 16 mai au matin. Une cérémonie de passation de pouvoir se déroule ce soir même à Matignon.

Ingénieure de formation et métier, Elisabeth Borne occupe des fonctions au sein du Gouvernement depuis 2017. Avant la dernière en date, elle a occupé les postes de ministres des Transports, puis de la Transition écologique.

Elisabeth Borne aux côtés du PDG de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, lors de l’inauguration de l’incubateur Ze Box, en 2018 (crédit : JYD / Gomet’)

Première femme à Matignon depuis 1992

Il s’agit d’une nomination historique dans la mesure où Elisabeth Borne est la première femme à occuper ce poste depuis Edith Cresson, éphémère cheffe du Gouvernement de 1991 à 1992 sous Mitterrand.

Emmanuel Macron envoie aussi un message fort à la gauche en nommant une ex-ministre du Travail, issue des rangs socialistes – elle a exercé des fonctions au sein du cabinet de Ségolène Royal, alors ministre de l’Ecologie, sous le quinquennat de François Hollande. Elle rejoint la macronie en 2017 à l’occasion de l’élection présidentielle.

La nomination d’Elisabeth Borne intervient à quelques semaines des élections législatives, les 12 et 17 juin prochains. Traditionnellement, le Président de la République choisit un membre de la majorité parlementaire à l’Assemblée Nationale comme Premier ministre, bien que cela ne soit pas une obligation. Emmanuel Macron respectera-t-il la tradition ? Rendez-vous le 17 juin prochain …

