C’est la crypto-monnaie la plus connue du marché qui attise les fantasmes et les convoitises. Dans l’imaginaire collectif, le bitcoin est réservé aux plus chanceux et aux initiés. Mais les cofondateurs de Bitstack, Alexandre Roubaud & Kabir Sethi, ne sont pas de cet avis. Avec leur start-up co-fondée en avril 2021 à Meyreuil (voir notre précédent article), les entrepreneurs veulent démocratiser l’accès au bitcoin par l’épargne. Ce 11 mai, la jeune pousse boucle une levée de fonds d’un million d’euros menée par le fonds d’investissement Founders Future. Ces fonds serviront à recruter et lancer officiellement l’application Bitstack au troisième trimestre de 2022.

Une levée de fonds pour développer l’application

Le concept est simple. Bitstack propose d’arrondir à l’euro supérieur chaque ligne des relevés bancaires. Par exemple, si vous achetez un tee-shirt à 14,80€, Bitstack enverra 0,20€ de votre compte bancaire vers l’application pour le transformer en « satoshis » de bitcoin, c’est-à-dire en centièmes de bitcoin. Pour connaître l’arrondis à transférer, un « accord est passé avec les banques pour avoir accès aux données transactionnelles » explique Alexandre Roubaud à Gomet’. Le montant (de 0,01 à 0,99 centimes d’euros) est cumulé sur l’ensemble de la semaine, visible sur l’application, puis converti automatiquement en Bitcoin le lundi suivant. « Ce qui revient en moyenne à 10 et 15 euros d’investis par semaine » garantit le jeune cofondateur qui bénéficie du retour d’expériences de 1 500 pré-inscrits.

Soutenu par l’agence d’attractivité Provence Promotion, l’incubateur de la Belle de mai et l’accélérateur M, la start-up poursuit son développement en France avec cette récente levée de fonds d’un million d’euros auprès de Plug and Play Tech Center, Sharpstone Capital et de business angels de l’écosystème crypto et FinTech tels que Alexandre Stachtchenko et Claire Balva de KPMG, Owen Simonin (connu sous le nom d’Hasheur) de Just Mining, Damien Guermonprez de Lemonway ou encore Nicolas Bacca, le co-fondateur de Ledger.

Installée à Paris au sein de la station F, Bitstack compte « recruter trois nouveaux profils et poursuivre le développement en France pour atteindre 10 000 utilisateurs et 3 millions d’euros d’épargne » ambitionne Alexandre Roubaud.

Capture d’écran de la version bâta sur le site

L’application n’est pas officiellement lancée sur l’App Store et Google Play, et le sera au troisième trimestre 2022. Pour faire patienter les 3 000 premiers utilisateurs intéressés, Bitstack a mis en ligne une version bêta sur le site. Tous les pré-inscrits « bénéficient de 0% de frais sur les achats et ventes de bitcoins » atteste le communiqué de presse. Et une fois que l’application sera disponible, une commission de 1,99% sera appliquée.

Une épargne qui reste risquée

Bitstack est récemment enregistré comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de France. Cette étape « décisive et obligatoire » permet à la jeune société « d’être régulé et d’opérer légalement sur le marché français » explique Alexandre Roubaud. En étant enregistré en tant que PSAN, Bitstack s’engage à respecter la réglementation relative à la connaissance client (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Toutefois, cette crypto-monnaie reste extrêmement volatile. Le matin du 5 mai, le Bitcoin avoisinait les 39 700 dollars pour dégringoler jusqu’à 26 600 dollars le 12 mai. La monnaie a ainsi perdu près de 32% de sa valeur en sept jours. Par ailleurs, le bitcoin n’est pas une monnaie légale dans tous les établissements français. En effet, on ne peut pas payer son essence avec le bitcoin, contrairement à certains pays comme le Salvador qui en a fait une monnaie nationale.

Liens utiles :



> [Finances] Bitstack (Meyreuil) veut démocratiser le bitcoin par l’épargne

> French-Ico.com (Marseille) réussit sa première levée de fonds en cryptomonnaie