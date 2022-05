La Métropole Aix-Marseille Provence s’active pour accueillir les épreuves de voiles et de nautisme des Jeux Olympiques 2024. L’institution lance la requalification d’une portion de la promenade Georges Pompidou sur 8 600m2, qui mène à la base nautique du Roucas-Blanc. Montant des travaux : deux millions d’euros.

En 2024, tous les regards seront rivés sur la base nautique du quartier aisé du Roucas-Blanc dans le 8e arrondissement de Marseille. Le cadre doit être à la hauteur des événements qui s’y joueront. Après les travaux de rénovation dédiés à l’encorbellement de la Corniche Kennedy livrés fin mars, la Métropole est désormais concentrée sur la promenade Georges Pompidou, entre la rue Commandant Rolland et l’avenue du Colonel Serot (portion entre la base nautique et le club La Pelle. La maîtrise d’œuvre est confiée au groupe Egis et les travaux sont réalisés par Eurovia et la Snef.

Rendre plus accessible un site encombré

Pas question de montrer que Marseille est une ville difficilement circulable. Le service « voirie, espace public » de la Métropole prévoit d’élargir les trottoirs et de « créer une piste cyclable » côté mer. Une piste existe déjà sur la portion mais elle est en partie tracée sur le trottoir

Pour rappel, une piste cyclable est déjà inscrite dans le plan vélo métropolitain signé en 2018.

Le but de la manoeuvre est de faciliter le trafic et la cohabitation des moyens de transports. Par conséquent, des services vont être ajoutés sur la promenade tels que des stationnements avec bornes de recharges électriques, des places PMR et de vélos. La Métropole prévoit également de créer un dépose-minute pour fluidifier la circulation des voitures et taxis. Des équipements de collecte et de tri enterrés et une fontaine à eau sont compris dans le projet de réhabilitation pour optimiser le confort des habitants et des touristes.

Par ailleurs, un « projet végétal » est envisagé : 350 arbustes et massifs seront plantés ainsi que cinq arbres afin de « renforcer la biodiversité et lutter contre les ilots de chaleur urbains » spécifie AMP. Les riverains et commerçants du centre de voile pourront accéder à ces aménagements début 2023.

