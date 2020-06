C’est par un lmessage sur Facebook publié lundi 1r juin que Solange Biaggi, la candidate LR de la liste de Martine VAssal dans les 2e et 3e arrondissements a annoncé qu’elle maintenait sa liste au second tour des municipales. « Pour Stéphane Soto et moi il était inconcevable de retirer notre liste, déposée à l’identique du premier tour.»



Elle annonce qu’elle maintient donc sa candidature pour le second tour où elle sera, sauf surprise face à la maire sortante Lisette Narducci (liste Bruno Gilles) et Benoît Payan (liste Printemps Marseillais). Ce dernier, arrivé largement en tête au 1er tour, voit sa position encore renforcée à la faveur de la quadrangulaire qui s’annonce.

Les résultats du 1er tour des municipales dans le 2e secteur de Marseille



Dans son communiqué (lire l’intégralité ci-dessous), Solange Biaggi reprend les thèmes développés par Martine Vassal depuis quelques jours notamment la menace du « péril rouge » et des « migrants » incarnée selon elles par Le Printemps Marseillais. « Dans les 2e et 3e arrondissements, comme dans l’ensemble de notre ville, il est l’heure pour les Marseillais de faire un choix crucial, celui d’un avenir construit sur la paix, le travail, la sécurité, la santé, pour toutes et tous, l’éducation pour tous nos enfants, une si belle ville qui va s’ouvrir au monde et vivre son 21e siècle, ou bien le choix de quelques gauchistes, beaux parleurs, mais manifestement peu travailleurs, et sans programme autre que l’aide hypothétique de l’État et l’accueil des migrants»

Document source : le communiqué de Solange Biaggi et Stéphane Soto

Lien utile :

> [Focus secteur] Dans le 2-3, Benoît Payan (Printemps Marseillais) en position de force