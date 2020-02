Share on Facebook

13 personnes travaillant sur le Chantier naval de Marseille ont présenté une « pneumonie à pneumocoque » diagnostiquée par l’hôpital annonce l’Agence régionale de santé dans un communiqué diffusé samedi 1er février 2020.

Le pneumocoque ou streptococcus pneumoniae est une bactérie. Il peut causer des infections pulmonaires et ORL (otites, sinusites), mais peut également être à l’origine de formes plus sé­vères d’infections invasives pour 10 à 30% des patients explique l’autorité de santé qui a été alertée mardi 28 janvier par l’IHU Méditerranée Infection de plusieurs cas d’infection à pneumocoque chez des per­sonnes travaillant sur la rénovation d’un bateau à Marseille.

« Cette bactérie est très fragile : elle meurt rapidement dans le milieu exté­rieur » ARS

« La transmission de la bactérie est directe de personne à personne par l’intermédiaire des secrétions d’un malade (à l’occasion d’un contact rapproché et prolongé d’une heure) précise encore l’ARS qui se veut rassurante : « cette bactérie est très fragile : elle meurt rapidement dans le milieu exté­rieur. Il est donc possible de s’en protéger en adoptant des gestes barrières : lavage des mains pour tous, port du masque systématique pour les personnes présentant des signes (toux, fièvres, etc.). La vaccination est également efficace. »

3000 masques livrés et une opération de vaccination

Une filière de soins a immédiatement été organisée avec l’équipe médicale du bateau, le Samu, le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille, l’Institut hospitalo-universitaire et l’ARS régionale. Une sensibilisation aux mesures barrières a été faite auprès de l’équipe médicale du bateau en chan­tier et des mesures de précaution ont été communiquées au personnel : renforcement du lavage des mains, port de masque pour les personnes malades (3000 masques ont été livrés sur le chantier), isolement de tout cas suspect en cabine individuelle, etc.

L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur mobilise également une quinzaine d’équipes de vaccination pour mener une opération de vaccination d’envergure le lundi 3 fé­vrier pour protéger les travailleurs potentiellement exposés sur le chantier.