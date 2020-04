Le vélo sera-t-il le grand gagnant du post-confinement ? On pourrait presque le croire à en voir les villes qui ont lancé une réflexion sur le sujet. Dijon, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou encore Nantes étudieraient actuellement la possibilité de réaliser des aménagements temporaires de voirie pour faciliter la pratique du vélo après le 11 mai. Qu’en est-il au niveau du territoire de la Métropole Aix-Marseille Provence ?

Le vélo permet la distanciation sociale contrairement aux transports en commun

Marseille est-elle condamnée à être classée dernière au Baromètre des villes cyclables, comme ce fut le cas encore en 2020 ? L’association Ramdam ne veut pas s’y résoudre, et entend mettre à profit le déconfinement à venir pour faire progresser la cause du vélo sur le territoire métropolitain. « Toutes les associations membres de Ramdam travaillent pour faire émerger des propositions » affirme Yves Petit, président de ce collectif contacté par Gomet’. « Avec cette crise, la démonstration est faite que lorsqu’on réduit les déplacements en voiture, la qualité de l’air est meilleure, les centre-villes sont plus apaisés. L’objectif est de ne pas revenir comme c’était hier, et qu’on puisse vivre différemment dans nos villes » veut-il croire.

« D’ici le début de semaine prochaine nous serons en mesure de faire des propositions » Jean-Yves Petit

A Bogota (Colombie), les grandes avenues de la ville sont réservées aux piétons et aux vélos tous les dimanches matin depuis 1974 (crédit : DR)

« On travaille sur les aménagements cyclables temporaires, d’ici le début de semaine prochaine nous serons en mesure de faire des propositions » explique ce militant de longue date du vélo, soulignant le fait que « le vélo est un transport qui permet la distanciation sociale », à l’inverse des transports en commun (bus, tramway ou métro). « Ce sont des propositions très peu coûteuses, car ne nécessitant pas de travaux d’infrastructures » abonde-t-il, y voyant une simple « question de bonne volonté » de la part des autorités. De fait, ce type d’aménagements existe déjà dans des villes telles que Bogotá (Colombie) ou Berlin. A l’issue d’un conseil d’administration de l’association qui se tiendra vendredi 24 avril, Ramdam transmettra une « compilation globale » de ses propositions.