La fédération française des usagers de la bicyclette, a dévoilé jeudi 7 février le palmarès des villes les plus cyclables. Pour cette deuxième édition, les résultats du baromètre Parlons Vélo ont été obtenus grâce à plus de 185 000 réponses provenant des cyclistes de toute la France.

En tête du classement des villes de plus de 200 000 habitants Strasbourg arrive à la première place avec une note de 4,02/6, en deuxième position Nantes, suivie par Rennes. La ville de Paris (3,24) se glisse à la 4e place avec une mention pour la meilleure progression dans sa catégorie.

Palmarès des grandes villes de France

La ville de Grenoble arrive en première position dans la catégorie 100 000- 200 000 habitants

Villes cyclables : bilan négatif pour la métropole Aix-Marseille-Provence

Du côté de la métropole, la ville de Marseille obtient une nouvelle fois un score très défavorable de 1,96. Une note basée sur un ressenti global; pistes cyclables dangereuses (1,95/6), stationnement de vélo impossible (2,66), selon les cyclistes les efforts de la municipalité ne sont pas assez concluants, même si l’on note une légère évolution des données (+11%). La ville compte aujourd’hui 140 km de pistes cyclables contre 600 km à Strasbourg.

Classement 2019, des villes de plus de 200 000 habitants

Aix-en-Provence affiche un score légèrement plus élevé à 2,40. Les cyclistes trouvent la circulation dans la ville dangereuse (2,41/6) et le stationnement reste assez difficile avec un score de 2,60/6. Le score de Gardanne, 2,14/6 est défavorable avec une baisse de l’évolution des données de -9%. Martigues quant à elle obtient un résultat plus favorable avec un ressenti global de 2,70 et une évolution des données de +31%. Mais le plan Vélo, lancé conjointement par le Département et la Métropole, ne se fait pas encore réellement sentir sur les routes de Provence.

À l’échelle de la région la plus part des villes ont obtenu un score défavorable

Une participation exceptionnelle des cyclistes a permis de fournir les données de 768 communes. Les progrès sont notables mais seules 43 villes ont obtenu une note supérieure à la moyenne. Les principaux obstacles à la pratique du vélo persistent. « 40 % des répondants estiment néanmoins que les conditions de circulation à vélo dans leur ville ont évolué positivement depuis deux ans. Cette perception des améliorations varie avec la taille de la ville : de 27 % pour les villes de moins de 20 000 habitants à 56 % pour les villes de plus de 200 000 habitants » explique la FUB.

Municipales 2020 : quels engagements pour le vélo?

Avec les résultats du baromètre 2019, la FUB espère faire réagir les candidats aux municipales 2020 sur les principaux obstacles à la pratique du vélo et de mettre en place de véritables politiques cyclables.

Les candidats(es) marseillais(es) aux élections municipales présenteront leurs programmes concernant les vélos et les mobilités actives sur la ville, le jeudi 20 février à 20h au théâtre de l’oeuvre. Cet échange organisé par le collectif vélos en ville ouvert au public et à la presse, permettra de faire un point sur leurs engagements.

Les candidats(es) sont invités(es) à répondre en amont à un questionnaire disponible sur la plateforme Municipales 2020 afin de préciser leurs programmes.

Liens utiles: > Cartographie du palmarès des villes les plus cyclables en 2019 > Les actualités de la FUB dans les archives Gomet’ > Municipales 2020 à vélo !