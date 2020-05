Un déconfinement progressif et évolutif selon les conditions sanitaires : les représentants de l’Etat ont affiché leur prudence, vendredi 8 mai, à 72 heures du début du déconfinement.

Pierre Dartout, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône, Bernard Beignier, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités et Philippe De Mester, directeur général de l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur tenaient en milieu de matinée une conférence de presse en audio-conférence afin de donner des précisions sur l’organisation du déconfinement à l’échelle régionale et locale.

Pierre Dartout (au centre) avec le recteur d’Académie, Bernard Beignier (à gauche) et Philippe De Mester, le directeur de l’ARS (Crédit archives Gomet’/JYD).

Le préfet Pierre Dartout a salué en introduction le comportement général des habitants durant le confinement. « Ils ont fait preuve de responsabilité et du civisme nécessaire pour que les choses puissent s’améliorer et surmonter un certain nombre d’épreuves. » Un peu plus tard, le préfet de police Emmanuel Barbe évoquera un taux de 8% d’infractions relevées lors des contrôles effectués par les forces de l’ordre durant la période.



Pierre Dartout, salue aussi « le courage, le dévouement et l’efficacité des soignants » et remercie les salariés qui ont permis la continuité minimale de l’activité. Il estime qu’il faudra, dans les semaines qui viennent, faire preuve d’équilibre entre le désir légitime de vouloir retrouver une vie normale et la nécessité de respecter les règles et les gestes-barrières afin de repousser plus loin l’épidémie. « Aujourd’hui le résultat est là : la région est en vert mais il faut rester vigilants et responsables » lance le préfet : « il ne faut surtout pas relâcher les efforts collectifs et individuels. »

A partir du lundi 11 mai, les commerces et les écoles vont être ouverts rappelle le préfet et les déplacements ne seront plus strictement règlementés dans la limite d’un rayon de 100 km. Pierre Dartout reprend les différentes annonces du Premier ministre de la veille en soulignant avec les autres intervenants la déclinaisons locales des opérations.

Déconfinement en Provence : les points chauds

1. Les plages et les parcs : des accords au cas par cas

Comme dans la plupart des dossiers évoqués, Pierre Dartout insiste sur l’analyse au cas par cas des situations. Les communes qui souhaitent voir ouvrir les plages dès les prochains jours, après le 11 mai, devront en faire la demande à la préfecture et garantir un dispositif d’accès et d’organisation qui permettent de respecter les règles barrières et la distanciation physique.

Il annonce une réunion samedi 9 mais avec les autres préfets des régions de l’arc méditerranéen pour faire un point général sur le sujet. « Les maires de Marseille, de Toulon et de Nice ont des demandes » précise Pierre Dartout. « Là aussi c’est une question d’équilibre : je comprends le besoin de revenir à la plage mais il faut que les choses se fassent dans les meilleures conditions sanitaires. » Il y aura des modes de fonctionnement à prévoir qui seront tout à fait inédits : « On va avoir besoin de faire preuve de beaucoup d’innovation. » Des pistes de travail sont évoquées avec les maires, confie le préfet, comme par exemple l’accès aux sites muni d’un ticket.

Concernant les activités de plaisance, au-delà des 300 mètres de la côte, elles sont de nouveau autorisées à partir du 11 mai. Les activités en bordure de littoral (moins de 300 mères) dépendent elles des questions d’accès aux plages et donc des discussions au cas par cas avec les maires des communes concernées.

[Direct] @Prefet13 à propos de l'ouverture des plages : "nous allons nous réunir avec l'ensemble des préfets de l'arc méditerranéen demain… il faut que les choses se fassent dans les meilleurs conditions sanitaires…" #ConfPresse (1/2) — Gomet' (@Gometmedia) May 8, 2020

Concernant l’accès au parc des calanques, il restera interdit lundi 11 mai. Une discussion avec le maire de Marseille et le président du parc, Didier Réault, va être engagée.