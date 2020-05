La réponse attendue depuis plusieurs jours par les associations de défense du vélo et des mobilités douces est tombée ce 1er mai. Comme de nombreuses autres agglomérations, la Métropole Aix-Marseille-Provence s’engage à faciliter l’usage du vélo lors de la phase de déconfinement à partir du 11 mai. L’institution affiche même une position de principe très volontaire en la matière. Dans son communiqué, elle explique vouloir éviter que « la sortie du confinement s’accompagne d’un recours systématique à la voiture.» La collectivité reprend les arguments des associations : « Présentant de faibles risques de contamination et source d’aucune pollution, la pratique du vélo concourt pleinement à cet objectif. »

Des aménagements légers et réversibles sur les axes de déplacements majeurs

« À la demande de sa Présidente », précise le communiqué qui cite plus loin Martine Vassal, la Métropole souhaite donc proposer aux habitants des solutions complémentaires aux transports en commun et dit s’inspirer des « principaux leviers du Plan vélo métropolitain, voté il y a moins d’un an, et des projets envisagés ailleurs en France et à l’étranger. » Elle étudie pour se faire « la possibilité de réaliser des aménagements légers et réversibles sur les axes de déplacements majeurs.»

Les 8 objectifs définis par la Métropole :



1) Réserver des voies de circulation aux piétons et aux vélos, au moins à certaines heures tout en préservant l’accès des riverains,

2) Affecter des voies vélos sur des voies de circulations existantes et réduire ou supprimer du stationnement, notamment sur trottoir, lorsque la largeur du trottoir est réduite,

3) Créer des zones de rencontres, véritables espaces partagés où la vitesse est limitée à 20km/h donnant la priorité aux vélos et aux piétons dans les centres-villes, les noyaux villageois et aux abords des établissements scolaires, et abaisser la limitation de vitesse à 30 km/h sur d’autres voies,

4) Permettre un usage partagé de certains couloirs de bus, lorsque leur largeur le permet,

5) Développer le stationnement vélo, notamment à proximité des pôles d’échanges, dans les zones d’emploi, de commerce et d’études,

6) En complément des vélos en libre-service présents sur Marseille, mettre en place sur l’ensemble du territoire métropolitain un service de location longue durée de vélos,

7) Donner la possibilité aux trottinettes, et autres engins de déplacement personnels, de profiter des aménagements réalisés pour les vélos et, lorsque la sécurité de chacun sera garantie, en faire également bénéficier les piétons pour faciliter le respect de la distanciation sociale,

8) Promouvoir l’action et les initiatives des associations soutenues par la Métropole, notamment en faveur de la réparation et de l’entretien des bicyclettes.

La Métropole souligne également qu’elle souhaite renforcer l’intermodalité : « la possibilité pour les cyclistes d’embarquer des vélos dans certains bus et cars du réseau La Métropole Mobilité va s’accentuer.»

Dès le 11 mai, je souhaite que nous proposions aux habitants de la Métropole d’utiliser plus largement le vélo Martine Vassal

Martine Vassal, citée dans le communiqué, a demandé à ce que les associations représentant les usagers du vélo soient étroitement concertées et associées à la définition des itinéraires et à l’étude des aménagements. « L’allégement des mesures de confinement ne doit pas être une incitation à renforcer l’usage de la voiture individuelle : ce serait nier la prise de conscience collective et le travail réalisé ces derniers mois, et condamnerait les habitants du territoire à plus d’embouteillages et de pollution. (…) Dès le 11 mai, je souhaite que nous proposions aux habitants de la Métropole d’utiliser plus largement le vélo pour leurs déplacements quotidiens, sur des parcours sécurisés et adaptés à la situation de crise que nous connaissons. »

« Les orientations vont dans le bon sens, il reste à les concrétiser » Jean-Yves Petit

Le président du collectif Ramdam (Rassemblement d’Associations pour les Modes de Déplacements Alternatifs dans la Métropole Aix-Marseille-Provence), Jean-Yves Petit affiche sa satisfaction après avoir pris connaissance des annonces de la Métropole. « De toute évidence, la Métropole et sa Présidente ont été sensibles à nos arguments, nos demandes et à nos propositions, transmis le 27 avril, dans le cadre de la préparation de la période de post-confinement à la suite de la crise sanitaire que nous sommes entrain de vivre.»



Jean-Yves Petit poursuit : « Les orientations vont dans le bon sens, il reste à les concrétiser et, bien entendu, nous sommes satisfait de lire cette volonté de concertation avec les usagers quotidiens du vélo que nous représentons sur l’ensemble des territoires de la Métropole. Nous attendons, avec impatience, les mêmes orientations de la part de toutes les communes du Département des Bouches-du-Rhône qui disposent de la compétences voiries.»

Au-delà des aménagements temporaires évoqués, la Métropole assure que sa feuille de route en matière cyclable (60 millions d’euros sur cinq ans), va être accélérée dans les prochaines semaines et les tous prochains mois : « Tant le budget consacré aux modes actifs que les équipes dédiées à cette thématique, seront renforcés autant que nécessaire. » Go !

Liens utiles :



> [Vidéos] Urbanisme, habitat, transports : quel espace public demain ?

> Déconfinement : sortez « ces millions de vélos » des caves

> Les propositions des associations pour l’usage du vélo : c’est le moment d’y aller !

> [Tribune] « Le déconfinement, l’opportunité de donner une vraie place au vélo dans la Métropole »

> Métropole à vélo : le grand Ramdam dimanche 16 juin sur la Corniche