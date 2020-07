Share on Facebook

La nouvelle maire de Marseille, Michèle Rubirola, à peine élue, a répondu à quelques questions des journalistes peu après le conseil municipal, en présence de Benoît Payan et Olivia Fortin. Elle a d’abord insisté sur la priorité de « réunifier la ville » s’occuper des « quartiers abandonnés depuis 25 ans » avant de laisser la parole à Olivia Fortin, la désormais troisième adjointe de la Ville.

Celle qui a battu Martine Vassal dans la course à la mairie des 6e et 8 arrondissements a évoqué les premières mesures de la nouvelle majorité : préparer la rentrée dans les écoles, travailler sur l’offre de transports, répertorier les logements vacants et réaliser un audit financier. Autant de priorité qui avaient été déjà annoncées lors de la présentation des actions des 100 premiers jours vendredi 26 juin.



Michèle Rubirola a d’abord insisté sur la priorité de son mandat de s’occuper des « quartiers abandonnés depuis 25 ans. » Olivia Fortin a pris le relais ensuite pour évoquer les quelques priorités immédiates : éducation, transports, logement mais aussi comme elle l’avait expliqué lors de son entretien avec Gomet’, la mise en place d’un audit des finances de la Ville.

