J-3 avant le scrutin décisif de ce dimanche 28 juin. Malgré l’atmosphère détendue de sa dernière conférence de presse, organisée au Rowing Club jeudi 25 juin, l’équipe du Printemps Marseillais a souhaité frapper un dernier coup fort en annonçant des mesures concrètes qu’elle prendra dès les premiers cent jours du mandat, en cas de victoire lors de ce second tour des municipales.

Les têtes de listes réunies, dont Michèle Rubirola mais toutefois sans Benoît Payan, ont tour à tour exposé leurs priorités pour la période estivale et la rentrée de septembre. « Pas de grands projets », prévient Michèle Rubirola, « mais des projets réalistes pour les Marseillais ». Pour celle qui brigue la succession de Jean-Claude Gaudin, « la première chose à faire sera d’organiser un audit des finances municipales. »

1 milliard d’euros pour les écoles

Olivia Fortin, tête de liste dans le 4e secteur (6e et 8e arrondissements) évoque le volet des écoles : un programme d’un milliard d’euros débloqués pour les écoles marseillaises dès la rentrée de septembre comme elle avait déjà évoqué dans l’entretien accordé à Gomet’ mercredi. Cet investissement devrait s’accompagner de travaux d’entretiens dans de nombreuses écoles. « Toutes les écoles devraient pouvoir être pourvues d’un chauffage, avec un toit qui ne s’effondre pas », a commenté la créatrice du collectif Mad Mars. Alors que les écoles ont connu une fin d’année scolaire laborieuse en raison du covid-19, le Printemps Marseillais entend préparer la rentrée dans de meilleures conditions, en recrutant notamment un directeur général des services pour orchestrer tout cela. «Nous avons déjà reçu plusieurs candidatures pour ce poste », conclut Olivia Fortin.

La ville du quart d’heure : « Se réapproprier la ville par les transports »

Sur la question des transports, le Printemps Marseillais envisage de « demander à la Régie des Transports Marseillais (RTM) d’amplifier le service existant pendant la période estivale ». « Il faut que les Marseillais puissent se réapproprier leur ville » martèle plusieurs fois Jean-Marc Coppola, tête de liste dans le huitième secteur. Un projet qui va de pair avec la volonté de « créer une ville des 15 minutes », selon la formule de Michèle Rubirola, où tout – alimentation, parcs, activités, etc. – serait accessible en un quart d’heure.

Le logement, « grande cause des municipales »

Dans la continuité des propos tenus par Michèle Rubirola lundi 22 juin à Gomet‘, les différentes têtes de liste ont réitéré leur attachement à la question du logement, « grande cause des municipales et ADN du Printemps Marseillais » selon Sophie Camard, arrivée en tête du premier tour dans le premier secteur (1-7). « Dans l’immédiat, nous nous appuierons sur un dossier fait par des universitaires qui recommandent de cartographier les données publiques sur la crise du logement, de façon évolutive pour rendre compte de la situation en temps réel », poursuit-elle, brandissant ledit dossier. Le plan du Printemps Marseillais pour le logement comprend aussi la création de logements tiroirs, destinés à abriter de façon temporaire les personnes délogées.

Valoriser l’économie locale et les emplois

Yannick Ohanessian (6e secteur) entend de son côté réunir les acteurs socio-économiques de la ville et les entreprises locales afin de les aider dans la période post-covid, en particulier les très petites entreprises (TPE) et les Petites et moyennes entreprises (PME) et ainsi contribuer à recréer de l’emploi.

Enfin, Aïcha Sif a mis l’accent sur la revalorisation du service public, notamment sur le traitement des déchets. Celle qui est candidate dans le 5e secteur a été claire : « Je souhaite que des poubelles soient installées en nombre tout le long du bord de mer ». Une telle revalorisation du service public devra cependant passer par une revalorisation des métiers des agents de la Ville, « en étant à leur écoute, pour mieux les mobiliser », indique Michèle Rubirola.

Si le second tour n’est pas encore passé, la tête de liste du mouvement et son équipe veulent déjà taper dans du concret, mettant à exécution dès maintenant certains des projets susmentionnés : Sophie Camard a, par exemple, annoncé avoir tenu dès lundi 22 juin un atelier citoyen urbaniste dans le quartier de Noailles.

Quelle que soit l’issue du scrutin dimanche soir, les têtes de listes du Printemps Marseillais ont annoncé avoir d’ores et déjà rendez-vous avec le maire sortant, Jean-Claude Gaudin, pour mettre en place la prochaine gouvernance.

