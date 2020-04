Il y a quelques semaines, la société xRapid s’est lancée dans le développement d’une application pour lire les tests de dépistage du Covid-19. Pour offrir une solution complète, elle s’associe avec Medisur, entreprise de Meyreuil spécialisée dans les auto-tests, qui apporte sa solution de test sérologique rapide du coronavirus. De cette alliance née xMcovid, une solution qui propose aux employeurs d’obtenir une réponse rapide sur la contagion de leurs salariés.

L’alliance d’un test sanguin et de l’intelligence artificielle

Fondée en 2015 par Vincent Dailloux et Édouard Rauline, Medisur a développé plus de 25 auto-tests différents pour le VIH, les cancers, les psychotropes… Aujourd’hui, elle adapte sa technologie de test sanguin au Covid-19. Les résultats seront lus par la solution xMcovid, dotée de l’intelligence artificielle développée par xRapid : « Elle standardise la manière de lire et interpréter les résultats et en accélère le déchiffrement », affirme le groupe dans son communiqué de presse.

Avec ce nouveau produit, les deux partenaires ont décidé de cibler les entreprises pour leur permettre de reprendre leurs activités en toute sécurité après le déconfinement : « Entièrement paramétrable pour pouvoir suivre l’évolution de la réglementation, xMcovid permet à l’entreprise, pour la première fois, de cartographier en temps réel l’évolution du risque sanitaire en son sein », explique Jean Viry-Babel, P-dg de xRapid.

xMcovid testé sur les salariés du technopole de l’Arbois

Pour anticiper le début du déconfinement le 11 mai, les deux sociétés vont tester leur solution auprès des entreprises du technopole de l’Arbois à Aix-en-Provence. Elle proposent au pôle d’activités des sessions de dépistage du Covid-19 à partir du 7 mai. Ouverte aux salariés et à leurs conjoints, elle devrait permettre de tester près de 800 personnes.

