Avec les professionnels de la construction, Arnaud Bastide, président de l’Observatoire de l’immobilier de Provence, président de Spirit Provence, dénonce de vide des politiques publiques du logement alors que 45 000 demandes HLM restent en souffrance.

À l’heure où la production de logements neufs s’effondre implacablement, trimestres après trimestres, à l’heure où les entreprises de l’acte de construire effectuent des réductions de personnels, à l’heure où les marchés de la location et de la transaction sont à l’arrêt, l’accession à la propriété́ et le parcours résidentiel remis en question… le tourment autour du marché́ de l’immobilier grandit à tous les niveaux. Il suffit de parcourir les titres de la presse pour constater que la thématique de la crise du logement, sur laquelle nous alertons depuis fort longtemps, est désormais devenue un fait acquis et analysé comme tel par les éditorialistes qui s’interrogent sur ses conséquences probables à court et moyen terme.

Les plus lucides s’alarment, d’ailleurs à juste titre, que cette crise déborde le cadre strict du logement, de l’immobilier et de la construction pour se transformer en une problématique sociale, une destruction de l’appareil productif du logement et une impossibilité́ pour les plus précaires de se loger dans le parc locatif HLM.

À quoi il faut ajouter, par un effet domino, le risque bien réel de freiner l’économie et l’attractivité́ de notre département, faute d’être en mesure de loger des talents venant d’autres territoires ou de proposer un toit aux jeunes étudiants, dès lors tentés d’aller voir ailleurs.

Tous touchés par la crise mais pas encore totalement coulés, tous les professionnels sont sur le pont car la politique du logement sera toujours au cœur de toutes les constructions sociétales. La France ne peut pas être celle du «ni ni», à savoir ni celle des propriétaires, ni celle des locataires. Il est désormais urgent que les pouvoirs publics mettent un frein à leur immobilisme en ignorant délibérément la situation dramatique actuelle pour se projeter dans des réformes structurelles.

Pourtant, malgré les alertes répétées, la situation persiste. La politique actuelle semble naviguer à vue, sans vision globale pour un secteur crucial à la cohésion sociale et économique. Il est temps que le gouvernement clarifie sa politique du logement, offrant visibilité et lisibilité à tous. Une action concrète et un plan d’urgence sont nécessaires pour éviter une catastrophe annoncée.



En 2024, l’Alliance pour le logement continuera de se battre avec détermination. La France a besoin d’un plan d’urgence compte tenu de la catastrophe largement annoncée.

