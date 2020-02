Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Depuis que la Métropole Aix Marseille Provence a décidé d’appliquer le Code de l’environnement, donc de ne plus collecter les déchets industriels, les entreprises, notamment dans les zones d'activités, sont en recherche active de solutions économes et efficaces. Rappelons que les professionnels sont responsables de la gestion de leurs déchets et de ceux de leurs…