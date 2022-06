Share on Facebook

Share on Twitter

Les élections législatives sont terminées. Nous disposons des résultats dans les 16 circonscriptions du département des Bouches-du-Rhône. Le RN et le bloc présidentiel sont pour la première fois au même niveau ; ils remportent chacun six sièges. Pas de victoire surprise pour l’alliance de la gauche et des écologistes. La Nupes déçoit en ne s’imposant que sur quatre circonscriptions. Dans un contexte de forte abstention, ce nouvel équilibre des forces inquiète les politiques locaux.

Le RN plus fort que jamais dans les Bouches-du-Rhône

Le Rassemblement national capitalise sur les bons résultats obtenus à la dernière présidentielle. En remportant six sièges sur les seize qu’offre les Bouches-du-Rhône, le parti de Marine Le Pen n’a jamais été aussi fort dans notre territoire. La présidente du Département, Martine Vassal, rejoint le discours du bloc présidentiel : « je suis inquiète que nous nous retrouvions dans une situation où la France serait ingouvernable », commente-t-elle dans un communiqué. Le RN pointe à 72% à Cassis.



À Marseille, une circonscription (la 3e) bascule à l’extrême droite pour la première fois depuis 1986 – et il s’en est fallu d’un cheveu dans la 1ère, où la candidate Ensemble, Sabrina Agresti-Roubache, triomphe à 50,8% face à Monique Griseti (RN). Habitée par une « tristesse profonde », le maire socialiste Benoît Payan veut « convoquer des états généraux pour inventer une nouvelle République ». Il dénonce au passage « ceux qui sont restés silencieux face au Front National ». Son adjoint à la transition écologique, Sébastien Barles, juge que « notre démocratie est bien malade ».

Face au coup de tonnerre institutionnel et politique que nous subissons ce soir, il faut convoquer des États-Généraux pour inventer une nouvelle République. #legislatives2022 — Benoît Payan (@BenoitPayan) June 19, 2022

Si le RN créé la surprise dans les Bouches-du-Rhône, il emporte tout sur son passage en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans le Var notamment, sept des huit circonscriptions virent à l’extrême. Pour le président de la Région Sud, Renaud Muselier, proche de la majorité présidentielle, « les résultats de cette élection législatives font peser le risque (…) d’une crise politique ». Le RN s’empare de 21 sièges sur les 42 qu’offre la région, soit la moitié.

La macronie résiste à Aix et Salon-de-Provence…

Les tauliers de la Macronie n’ont pas tremblé dans les Pays d’Aix et de Salon. À chaque fois en duel face au RN, les députés sortants Jean-Marc Zulesi (LREM), Mohamed Laqhila (Modem) et Anne-Laurence Petel (LREM) rempilent pour cinq ans. « C’est avec la même détermination, la même proximité que je continuerai de porter votre voix à l’Assemblée nationale », affirme dans un tweet Jean-Marc Zulesi, vainqueur de la huitième circonscription. Mohamed Laqhila est le seul député macroniste sortant a améliorer son score par rapport à 2017 – il gagne quatre points.

… mais perd du terrain à Marseille

À Marseille, du côté de la majorité présidentielle, seule Claire Pitollat est reconduite dans la 2e circonscription. Les deux autres sièges gagnés par la camp Macron seront occupés pour le mandat à venir par des “nouvelles têtes”. Lionel Royer-Perreaut l’emporte largement dans les quartiers Sud-Est. À l’inverse, Sabrina Agresti-Roubache aura attendu le dépouillement des tout derniers bureaux de vote pour célébrer sa courte tête (50,8%). « Nous avons battu le RN sans front républicain », juge-t-elle au micro de BFM Marseille.

Sabrina Roubache, candidate investie dans la 1ère circonscription, lors du meeting d’Emmanuel Macron au Pharo (crédit : JYD / Gomet’)

Désillusion pour la gauche rassemblée

Au soir du premier tour, la Nupes partait favori dans quatre circonscriptions, avec l’ambition d’être majoritaire à Marseille. Mais la gauche rassemblée n’a pas réussi ce pari. Elle ne s’empare finalement “que” de quatre sièges dans les Bouches-du-Rhône, et représente désormais la troisième force politique du département. Hors Marseille, la Nupes ne s’impose que dans la 13e circonscription, celle de Martigues. Elle a perdu hier ses duels face au RN dans la 9e (Aubagne, Cassis, La Ciotat) et dans la 3e (Marseille Nord-Est). Dans les Bouches-du-Rhône, les nouveaux députés de la gauche rassemblée préfèrent célébrer le score de la Nupes à l’échelle nationale.

💬 “On ne va pas laisser la macronie faire ce qu’elle veut au sein de l’Assemblée nationale”



Sébastien Delogu (@sebastiendelogu) candidat Nupes dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, se réjouit des premières estimations qui donnent entre 170 et 190 sièges à la Nupes pic.twitter.com/UVdBJrxBr8 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) June 19, 2022

Les Républicains rayés de la carte

Si la Nupes déçoit dans les Bouches-du-Rhône, le grand perdant de ces législatives, c’est bien le clan LR. Suite à la défaite d’Eric Diard, dernier espoir LR, la droite traditionnelle est tout simplement rayée de la carte – dans notre département et dans le Var aussi. « Ce n’est pas un sentiment de déception, mais un sentiment de regret », commente le sortant au micro de BFM Marseille. La famille LR perd officiellement ses cinq sièges dans les Bouches-du-Rhône et poursuit le naufrage entamée la présidentielle de 2017.

Liens utiles :



> Nupes, Ensemble ! et le RN, la nouvelle carte politique de Marseille

> Second tour des législatives : les résultats définitifs dans les Bouches-du-Rhône

> Tous nos articles sur les législatives 2022

> [Synthèse] Législatives : Emmanuel Macron désavoué par les électeurs

> [Urgent] Second tour des législatives : pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron

> Tous nos articles sur les élections législatives 2022