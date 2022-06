Share on Facebook

A l’issue d’un second tour très serré face à la montée de la Nupes, surtout au nord de la ville, le bloc présidentiel reste vainqueur à Marseille, comme en 2017, avec 38% des suffrages récoltés contre 37% pour la Nupes. Il s’agit néanmoins d’une victoire en trompe l’oeil : si le bloc présidentiel arrive en tête en termes de pourcentages grâce aux scores élevés de certains candidats comme Claire Pitollat (61%) et Lionel Royer-Perreaut (57,88%), il est néanmoins ex-aequo avec la Nupes au regard du nombre de députés : trois partout. Le Rassemblement national, quant à lui, grignote du terrain sur la 3e circonscription et a tout de même récolté 24% des voix.

Marseille : le sud acquis à Ensemble !

Jusqu’au dernier moment, le suspense était à son comble : qui pour prendre la succession du LR Julien Ravier, condamné à une peine d’inéligibilité ? C’est finalement la candidate Ensemble ! Sabrina Roubache qui l’emporte sur la RN Monique Grisetti, avec un score serré de 50% contre 49%, sur ce territoire pourtant gagné par le Rassemblement national lors de l’élection présidentielle et du premier tour des législatives.

Cliquez sur “Play” pour visualiser la progression des scores entre le premier et le second tour sur les infographies ci-dessous !

Dans la 2e circonscription (7e/8e arrondissements), la députée sortante Claire Pitollat conserve son siège : elle affiche un score de 68% face au candidat Nupes et écologiste Alexandre Rupnik (37,8%).

Enfin, le troisième député de Marseille issu de la majorité, bien qu’ex LR, est Lionel Royer-Perreaut, qui l’emporte sur la candidate RN Eléonore Bez. Etant également maire du 9/10, il devra abandonner cette fonction pour siéger à l’Assemblée nationale.

Le Nord tiraillé entre RN et Nupes

La Nupes aussi remporte trois sièges : la France Insoumise se maintient, comme en 2017, sur la 4e circonscription, où le successeur Jean-Luc Mélenchon Manuel Bompard est élu avec une majorité écrasante à plus de 73% face à la candidate de la majorité présidentielle Najat Akodad.

L’union des gauches grignote aussi sur les anciennes terres LREM : elle l’emporte ainsi dans la 5e circonscription, où Hendrik Davi est vainqueur face à la sortante Cathy Racon-Bouzon. Idem dans la 7e, autrefois représentée par le député LREM Saïd Ahamada, battu dès le premier tour. C’est désormais Sébastien Delogu (Nupes) qui portera la voix de cette circonscription à l’Assemblée.

En revanche, la Nupes perd son pari sur la 3e circonscription : jusqu’alors représentés par la députée Agir Alexandra Louis, ses électeurs avait placé le militant Insoumis Mohamed Bensaada en tête au soir du premier tour. Il est cependant perdant ce 19 juin face à la candidate du Rassemblement national Gisèle Lelouis

