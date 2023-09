Share on Facebook

La direction jeunesse de la ville d’Aix-en-Provence lance un appel aux étudiants aixois pour renouveler son conseil étudiant. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, 50 jeunes sont appelés à s’engager en participant aux décisions touchant au monde étudiant. Ils siégeront aux côtés des services et des élus de la ville pour donner leurs avis et propositions sur les volets institutionnels et citoyens.

Les étudiants sélectionnés seront sensibilisés aux valeurs républicaines en participant entre autres aux différentes commémorations dans la ville. « Lors des précédents mandats d’A.C.E., de nombreux projets ont été réalisés comme, par exemple, la création d’une épicerie solidaire (l’AGORAé), la création d’un lieu d’accueil pour les jeunes et étudiants (Le Repère) ou encore la mise en place d’un atelier de customisation lors de la Fête du vélo pour sensibiliser à cet usage » détaille la mairie sur les missions déjà entrepris du conseil étudiant.

Si vous souhaitez vous engager, il faut avoir entre 18 et 30 ans et suivre ses études supérieures à Aix. Le mandat dure de novembre 2023 à novembre 2024. Les futurs intéressés peuvent retrouver les informations d’inscription sur le site de la mairie. Les candidatures sont possibles jusqu’au 27 octobre.

