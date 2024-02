La semaine dernière, plus de 200 économistes ont signé une lettre ouverte exhortant la Commission européenne à diversifier les modèles économiques utilisés, pour mieux appréhender les enjeux de la transition écologique et guider son action. Cette lettre a été obtenue, relatée et diffusée par le média pan-européen Euractiv le 15 février.

« Etant données la complexité et la variété des domaines affectés par la transition écologique, une variété de modèles doivent être utilisés, reflétant une pluralité de vues et de méthodologies. C’est un enjeu démocratique, Le choix du modèle économique pour éclairer la prise de décision n’est clairement pas neutre », écrivent-ils.

Parmi eux, des économistes renommés issus d’institutions françaises et internationales remarquables, comme par exemple, pour n’en citer que quelques uns : les deux initiateurs, Camille Souffron (Ecole Normale Supérieure Paris) et Pierre Jacques (UCLouvain) ; Jézabel Couppey Soubeyrand (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), qui est déjà intervenue dans les colonnes de Gomet’ sur le financement de la transition ; Thomas Lagoarde-Segot (Kedge Business School) ; Gaël Giraud (CNRS, LIED) ; Eloi Laurent et Yamina Saheb (OFCE SciencesPo) ; Alain Grandjean, membre du Haut Conseil pour le Climat, cofondateur de Carbon 4 ; Nicolas Dufrêne (Institut Rousseau) ; Timothée Parrique (Université de Lund en Suède), spécialiste la décroissance ; Sandrine Dixson-Declève (co-présidente du Club de Rome) ; Kate Raworth (auteur de La théorie du Donut) ; Thierry Philipponnat et Laurence Scialom (Finance Watch) …