Au 22 décembre 2022, la société ardéchoise Soleol a rejoint le groupe Tenergie. Avec les marques Ecosoleil et Ecovent, ce bureau d’études venu d’Allemagne en 2000, est un spécialiste des énergies renouvelables. Il se revendique d'être « à l'origine de plus de 200 MW de parcs éoliens, dont la plupart, 160 MW, sont en exploitation » et avec des projets…