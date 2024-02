La faculté de droit et de science politique (Aix Marseille Université) offre une gamme étendue de cursus, incluant le droit de la santé, le droit social, le droit pénal et les sciences criminelles, le droit privé, le droit immobilier et le droit fiscal. Une centaine de majors des promotions de l’année 2022-2023 des trois pôles de la faculté de droit (Aix, Marseille et Arles) ont été honorés lors d’une cérémonie de remise des prix, mardi 20 février.

Lors de la cérémonie de remise des prix, le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, Bernard Beignier, a partagé sa vision de l’excellence avec les étudiants et les professeurs présents : « nous sommes ici pour saluer le talent et l’excellence. L’excellence, c’est ajouter quelque chose à soi-même pour le transmettre aux autres, à l’inverse de l’élitisme qui est la corruption ». Il a également partagé sa conception du droit, déclarant : « la seule vraie paix ne repose que sur la justice. Nous fabriquons des artisans de paix ». Jean-Baptiste Perrier, doyen de la faculté de droit, a rejoint cette pensée en rendant hommage à Robert Badinter, ancien ministre de la justice, récemment décédé, « il n’y a pas de démocratie contemporaine sans Etat de droit fondé sur les libertés et pas de liberté non plus hors d’une démocratie respectueuse de l’Etat de droit ».

Le prix Gomet’ Média : Justine Canac, « J’ai travaillé pour pouvoir choisir de faire un métier qui me plait, être fière de moi »

En partenariat avec la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université, Gomet’ décerne chaque année son prix au major de promotion du parcours du master “droit des médias électroniques”. Justine Canac est la gagnante du prix pour l’année de sa promotion 2022-2023.

Justine Canac, gagnante du prix Gomet’Média 2022-2023

Après avoir brillamment décroché son baccalauréat économique et social, Justine décide de se lancer dans le droit, convaincue par les nombreuses opportunités qu’on lui a vantées dans ce domaine. Originaire de Dijon, elle obtient sa licence en droit à l’université locale, tout en suivant une classe préparatoire pour les concours de magistrature et d’avocat. Après sa licence, elle postule à plusieurs masters spécialisés en droit du numérique et des médias électroniques. Finalement, c’est à Aix Marseille Université qu’elle opte pour poursuivre ses études, attirée par « l’appel du sud ».

Elle se réjouit de son choix : « j’ai beaucoup apprécié les enseignements proposés et j’ai pu participer à un projet aussi enrichissant contre le racisme et l’antisémitisme, Illuminate to Engage ». Sa sortie en tant que major de promotion la comble de satisfaction : « avec l’évolution des réseaux sociaux et du numérique, le droit est sans cesse en train d’évoluer, c’est un domaine en pleine explosion », explique-t-elle quant à son choix de master.

Pour valider son master, Justine effectue un stage au sein du groupe La Poste, dans la branche service-courriers-colis. À l’issue de celui-ci, elle se voit proposer un contrat à durée déterminée de 12 mois en tant que responsable du règlement général de protection des données (RGPD) pour Colissimo. « Les missions me plaisent beaucoup ! » s’enthousiasme-t-elle.

Elle est également fière d’avoir reçu le prix Gomet’ à la fin de son cursus : « même si je n’ai jamais travaillé pour être la première mais pour pouvoir choisir de faire un métier qui me plaît, être fière de moi et rendre fiers mes parents » confie-t-elle avec émotion.

