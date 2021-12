Orange a lancé la 5G il y a un an en France et le grand public commence seulement à en percevoir les possibilités. « Le passage de la 3G à la 4G, c’est la possibilité de regarder des vidéos facilement sur nos smartphones. Mais pour la 5G, nous n’avons pas encore fait de saut d’usage comparable », avoue le P-dg d’Orange Stéphane Richard. Par contre, le potentiel pour les entreprises semble plus évident. « La 5G va être une véritable révolution dans l’industrie et les services », promet-il à l’occasion de l’inauguration du 5G Lab à l’Orange Vélodrome le 9 décembre.

L’Orange Vélodrome, nouveau laboratoire de la 5G

Pour démontrer la puissance de cette nouvelle technologie, Orange ouvre un espace dédié à la 5G au sein du mythique stade de l’Olympique de Marseille. Il s’agit du cinquième laboratoire de ce genre lancé par l’opérateur. A Anvers, il est tourné autour des activités maritimes. A Lyon, c’est l’industrie du futur qui est mise en avant. « A l’Orange Vélodrome, on a choisi en toute logique le sport et l’événementiel », explique Stéphane Richard. Le 5G Lab de Marseille accueille les premières start-up à utiliser le réseau nouvelle génération. Par exemple, Immersive.io y présente sa nouvelle application de réalité augmentée pour les compétitions sportives. A l’aide de lunettes connectées, les spectateurs peuvent accéder aux statistiques des joueurs en temps réel, de revoir les actions sur un stade virtuelle ou encore de discuter en direct avec les autres participants. « Sans la 5G, rien de cela ne serait possible », assure Morgane Villaret, responsable marketing d’Immersive.io.

With ARISE in-stadium, discover how 5G will revolutionize the live experience of sports fans thanks to #AugmentedReality ⚽️



📲 Augmented Match is a new way to experience #Sports events with real-time stats & match events in #AR ✨#SportsTech #SportsBiz #XR #MR https://t.co/qdHmskKlDJ — Immersiv.io (@Immersiv_) June 29, 2021

5G : la nouvelle ère des robots

Mais le sport n’est pas le seul secteur mis en lumière au 5G Lab d’Orange. La société de Meyreuil Axyn robotique a créé le robot Ubbo pour permettre aux enfants hospitalisés de suivre leurs cours à distance ou aux personnes âgées en Ehpad de garder le contact avec leurs familles. Le robot télécommandé est équipé d’une tablette en guise de tête « et la qualité de l’image est devenue exceptionnelle depuis que l’on a équipé une puce 5G », souligne le fondateur de la société Frank Anjeaux. Auparavant, son robot avait besoin d’une connexion wifi performante pour fonctionner. « Avec la 5G, nous nous affranchissons des routeurs et des équipements. C’est du très haut débit partout », poursuit-il. Et d’évoquer de potentiels développement auprès des industriels intéressés par ses machines pour faire de la maintenance à distance.

Frank Anjeaux, le fondateur d’Axyn robotique, à côté de son robot Ubbo (Crédit DR)

Orange travaille sur le port du futur

Un autre secteur très présent à Marseille s’intéresse de près à la 5G : le portuaire. A Anvers, Orange a équipé les camions-remorques de caméras 360 degrés pour éviter les collisions et faciliter les déplacements. Au fond de l’eau, des capteurs détectent les éventuels obstacles pour déclencher un dragage. Dans les airs, des drones en 5G s’occupent de la surveillance incendie… « Les possibilités sont infinies », explique Mickaël Trabbia, le directeur de la technologie et de l’innovation d’Orange. Fin connaisseur du monde maritime, Stéphane Richard entrevoit une véritable révolution « avec le suivi des marchandises en mer comme sur terre et la robotisation des tâches pénibles pour soulager le personnel portuaire ».