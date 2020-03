Arrivée en tête du premier des élections municipales dans les 15e et 16e arrondissements avec 25,9 % des voix, la candidate ex-PS Samia Ghali, ancienne maire du secteur, invite la gauche à s’unir derrière elle. « J’appelle le Printemps Marseillais arrivé en troisième position à rejoindre ma dynamique pour mettre toutes les forces de notre côté afin de conserver ce secteur dans le camp républicain et progressiste » écrit-elle ainsi dans un communiqué (voir l’intégralité ci-dessous).

Un appel lancé à Jean-Marc Coppola, candidat du Printemps marseillais dans le 15-16, arrivé troisième avec 19,2 % des suffrages. « Seule la coalition de toutes les forces de gauche pourra éviter le pire, la victoire du Front national dans les 15e et 16e arrondissements » explique-t-elle, invitant à s’unir contre la candidate RN, arrivée deuxième du premier tour avec 22,1 % des voix.

Je ne travaille pas l’exercice démocratique par voie de presse Jean-Marc Coppola

Une déclaration que Jean-Marc Coppola n’a pas souhaité commenter. Joint par Gomet’, il explique : « Je ne réagis pas, car pour le moment, l’heure n’est pas à disserter sur une stratégie de second tour. La préoccupation de moment est la santé de nos concitoyens ». Il ajoute « ne pas avoir eu de contact avec Samia Ghali depuis un an » et dit « avoir découvert ce communiqué dans la presse », ajoutant « je ne travaille pas l’exercice démocratique par voie de presse ». Il indique que sa décision sera prise « dans une nouvelle campagne qui aura lieu dans trois ou six mois ».

