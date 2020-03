Moins de deux jours après l’annonce des résultats du premier tour des élections municipales, et alors que le ministre de l’Intérieur a annoncé le report du second tour à la fin du mois de juin, les premières tractations ont commencé entre candidats. Et notamment dans les deux secteurs du Nord de Marseille.

Jérémy Bacchi (Printemps marseillais) retire sa candidature dans le 13-14

Dans un communiqué publié le 17 mars, Jérémy Bacchi, candidat tête de liste du Printemps marseillais dans le secteur 13-14, annonce qu’il ne maintiendra pas sa candidature en vue du second tour. « Non sans émotion, j’ai décidé de retirer ma candidature du second tour des élections municipales sur les 13e et 14e arrondissements, en appelant sans réserve à battre le RN lors du second tour », écrit-il, sans appeler à voter pour un candidat en particulier.

Jérémy Bacchi aux côtés de Michèle Rubirola le 27 janvier dernier (crédit : @JeremyBacchi)

Le secrétaire départemental PCF avait pourtant obtenu 15,6% des voix dans ce secteur, en troisième position derrière la tête de liste RN Stéphane Ravier (33,5%) et le candidat LR David Galtier (18,2%). Un score qui lui aurait permis de se maintenir au second tour, une option qu’il exclut en expliquant « ne pouvoir se résoudre à 6 nouvelles années de gestion du RN de notre territoire ». Il appelle à « amplifier la dynamique du Printemps marseillais », tout en se disant prêt à « construire une alternative de progrès ».

La décision de Jérémy Bacchi a été fortement désapprouvée par Florence Masse, conseillère municipale sortante PS et numéro 2 sur la liste du Printemps marseillais dans le 13-14. Elle dénonce un communiqué « lunaire avec un mauvais timing » et estime que « la décision de retrait dans le 7e secteur se serait peut être imposée mais pas avant d’avoir envisagé les pistes d’union ». Elle évoque une « faute commise grave » et dit se réserver « toute latitude avec bon nombre de colistiers pour notre position et notre action en vue du second tour ».

Résultats du premier tour des élections municipales dans le 7e secteur de Marseille (source : Ville de Marseille)

Julien Rossi (DVG) se retire également, la satisfaction de Martine Vassal

Dans la foulée, Samia Ghali, candidate DVG à la mairie de Marseille, a annoncé à son tour le retrait de son candidat, l’avocat Julien Rossi, dans le secteur 13-14. Arrivé quatrième avec 11,3 % des voix, il ne participera donc pas au second tour de scrutin. « La liste conduite par Julien Rossi ne se maintiendra pas au second afin de mettre toutes les chances du seul parti républicain en capacité de battre l’extrême-droite » explique la sénatrice.

Un propos qui désigne, sans le nommer, le parti LR de Martine Vassal, arrivé en seconde position (18,2%) derrière le RN, comme le seul à même de gagner face à Stéphane Ravier. « J’appelle tous ceux et toutes celles qui ont voté pour ma liste conduite par Julien Rossi à faire barrage au Front national » ajoute-t-elle enfin. Conjugué à celui de Jérémy Bacchi, ce retrait laisse donc le champ libre au candidat LR David Galtier, qui se retrouve le dernier en lice dans ce secteur face à l’extrême-droite.

Depuis l’IHU où elle est hospitalisée, Martine Vassal n’a pas manqué de saluer par communiqué dans la soirée « l’esprit républicain » ayant présidé au retrait de Jérémy Bacchi et de Julien Rossi. « En se retirant, Jérémy Bacchi honore l’histoire de sa famille qui a combattu le fascisme et Julien Rossi a fait preuve de sagesse. C’est une décision courageuse et responsable, qui va permettre de faire barrage au parti de la haine et du rejet » commente-t-elle, ajoutant : « Aujourd’hui, seule la liste « Une volonté pour Marseille », conduite par David Galtier et Marion Bareille et qui s’était hissée en deuxième position du premier tour, est donc en capacité de faire obstacle au Front National dans le 7e secteur de Marseille ».

Je n’oublie rien de nos échanges, de vos espoirs et de ma volonté de donner une autre voie que le FN et la droite.

Ce ne sera pas pour ces municipales mais nous aurons d’autres rendez-vous.

Aujourd’hui, le seul combat majeur que nous devons gagner c’est de sortir le FN du 13-14. pic.twitter.com/QasQ0whAgl — Julien Rossi (@JulienRossi_13) March 17, 2020

