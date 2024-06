Les négociations au Nouveau Front populaire, qui rassemble le PS, LFI, le PC et les Écologistes, ont abouti à un accord jeudi 13 juin au soir. Un programme de gouvernement a été scellé, se félicite l’organisation jeudi soir dans un communiqué relayé par les principaux ténors de la gauche.

L’intégralité du communiqué du Nouveau front populaire :

« Avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France, les forces politiques qui ont constitué le nouveau Front populaire donnent rendez-vous aux Françaises et aux Français les 30 juin et 7 juillet prochains. Une immense attente d’union s’est exprimée. Elle est scellée ! A partir d’aujourd’hui, partout en France nous œuvrerons à élargir ce rassemblement avec toutes celles et ceux, Francaises, Français, associations, syndicats, partis politiques, personnalités engagées dans le débat public, qui partagent nos idées et nos orientations. Nous aurons des candidates et des candidats communs capables de repré- senter la société française. Nous avons œuvre a un programme politique de rupture avec une déclinai- son pour les 100 premiers jours du mandat, des propositions concrètes et réalistes, pour que la vie des Françaises et des Français change, vraiment ! Désormais, l’arrivée du Rassemblement national au pouvoir n’est plus une fatalité ! Levez-vous et rejoignez le nouveau Front populaire. L’espoir est là ! »

Nous avons réussi. Une page de l’Histoire de France s’écrit avec le #NouveauFrontPopulaire ! pic.twitter.com/Iqvzm6IfvR — Olivier Faure (@faureolivier) June 13, 2024



Écologistes, socialistes, Insoumis et communistes sont tombés d’accord dans la semaine sur le nombre de circonscriptions allouées à chaque parti dans le cadre des candidatures uniques : 229 pour LFI, 175 pour le PS, 92 pour les Écologistes et 50 pour le PCF. Une liste de dix engagements a été dévoilée ce vendredi matin (voir ci-dessous).

Les engagements de la coalition du Nouveau front populaire