Voici la liste des députés sortants des Bouches-du-Rhône ainsi que les scores obtenus en 2022. Un département (déjà) partagé entre les députés RN (6 parlementaires), ceux de la majorité présidentielle (6) et la Nupes (4).

1ère circonscription

Monique Griseti (RN) 49,21% – Sabrina Agresti-Roubache (ENS) 50,79%

2e circonscription

Claire Pitollat (ENS) 61,64% – Alexandre Rupnik (NUPES) 38,36%

3e circonscription

Mohamed Bensaada (NUPES) 45,04% – Gisèle Lelouis (RN) 54,96%

4e circonscription

Manuel Bompard (NUPES) 73,92% – Najat Akodad (LREM) 26,08%

5 circonscription

Hendrik Davi (NUPES) 56,64% – Cathy Racon-Bouzon (ENS) 43,36%

6 circonscription (député sortant Guy Teissier, LR)

Lionel Royer-Perreaut (ENS) 57,89% – Éléonore Bez (RN) 42,11%

7e circonscription (député sortant Saïd Ahamada, LREM)

Sébastien Delogu (NUPES) 64,68% – Arezki Selloum (RN) 35,32%

8e circonscription

Jean-Marc Zulesi (ENS) 53,17% – Romain Tonussi (RN) 46,83%

9e circonscription

Joëlle Mélin (RN) 58,64% – Lucas Trottmann (LFI-NUPES) 41,36%

10e circonscription

José Gonzalez (RN) 59,62% – Marina Mesure (LFI-NUPES) 40,38%

11e circonscription (député sortant Mohamed Laqhila, MoDem)

Mohamed Laqhila (MoDem) 55,19% – Hervé Fabre-Aubrespy (RN) 44,81%

12e circonscription (député sortant Éric Diard, LR)

Franck Allisio (RN) 51,37% – Éric Diard (LR) 48,63%

13e circonscription (député sortant Pierre Dharréville, PCF)

Pierre Dharréville (PCF-NUPES) 52,01% – Emmanuel Fouquart (RN) 47,99%

14e circonscription (députée sortante Anne-Laurence Petel, ENS)

Anne-Laurence Petel (ENS) 56,85% – Hélène Le Cacheux (LFI-NUPES) 43,15%

15e circonscription (député sortant Bernard Reynès, LR)

Romain Baubry (RN) 53,85% – Marie-Laurence Anzalone (ENS) 46,15%

16e circonscription (députée sortante Monica Michel, LREM)

Emmanuel Tache de la Pagerie (RN) 54,94% – Christophe Caillault (PS-NUPES) 45,06%

La répartition des couleurs politiques de l’Assemblée nationale issue des urnes en 2022

