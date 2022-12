Share on Facebook

Share on Twitter

Solution robotique innovante pour cartographier et évaluer l’état des réseaux d’eau, Acwa Robotics se prépare à décoller pour le CES de Las Vegas. La société basée sur le technopôle de l’Arbois à Aix fabrique un robot-chenille qui inspecte les réseaux d’eau et repère les éventuelles usures ou fuites. Il peut

parcourir plusieurs kilomètres à l’intérieur des réseaux d’eau, sans perturber la distribution.

L’innovation de rupture sera salué en début d’année à Las Vegas où Acwa Robotics sera récompensée cette année d’un prix « Best of innovation 2023 », en plus d’un « Honoree award 2023 ».

La start-up aixoise spécialiste des robots cartographes, autonomes en énergie, ira aux Etats-Unis pour séduire des investisseurs. Car les projets de la société sont nombreux, notamment la construction du jumeau numérique des réseaux d’eau inspectés. « Pour cela, l’entreprise travaille actuellement au renforcement de sa R&D et de son développement commercial, et cherche à lever huit millions d’euros dont cinq millions en equity » selon la 11ème édition du Comité d’ingénierie financière des Opérations d’Intérêt Régional qui se déroulait jeudi 8 décembre et à laquelle participait Acwa Robotics.

Jean-François Rossi, président d’Acwa Robotics est l’invité du Café innovation organisé par la rédaction de Gomet’ mardi 13 décembre.

Lien utile :

Le site officiel la start-up Acwa Robotics