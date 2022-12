Share on Facebook

Share on Twitter

La rédaction de Gomet’ vous donne rendez-vous mardi 13 décembre de 11h à 12h pour un nouveau café débat en visio conférence sur la thématique de l’innovation. Un débat organisé quelques semaines avant la tenue à Las Vegas aux Etats Unis du prochain CES, la grand-messe de l’innovation se déroule du 4 au 8 janvier 2023.

Au total 16 start-up font partie de la délégation régionale en partance pour les USA. Parmi elles, on retrouve de nombreuses pépites métropolitaines. Trois d’entre elles avec leur dirigeant seront présentes dans notre premier Café innovation pour partager leurs objectifs à quelques semaines du voyage au Nevada. Hadi Moussavi, président de Chargepoly, Jean-François Rossi, président d’Acwa Robotics et Alain Lunati PDG de SP3H répondront également à vos questions et celles de la rédaction de Gomet’.



Le grand témoin du débat est Didier Parakian. Le vice-président de la Métropole Ax Marseille Provence, délégué aux relations internationales, revient tout juste de Bruxelles, auréolé du titre de Capitale européenne de l’innovation obtenu par la Métropole Aix-Marseille-Provence mercredi 7 décembre lors de la cérémonie des Awards iCapital.

Didier Parakian à Bruxelles pour le titre de capitale européenne de l’innovation (Crédit DR)

« L’innovation fait partie de notre ADN et de nos atouts. Nous sommes une jeune métropole, qui doit relever de grands défis environnementaux, économiques et sociaux. Pour faire face à ces enjeux d’avenir, nous n’avons d’autres choix que d’innover ! » déclarait-il depuis Bruxelles à l’heure de fêter le nouveau titre européen. Le premier Café innovation de Gomet’ s’ouvre au bon moment !

Pour participer et recevoir le lien de connexion, inscrivez-vous en envoyant votre demande à contact@gomet.net