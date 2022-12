Share on Facebook

Lundi 12 décembre

10h : conférence de presse de Proman et Eiffage construction à l’occasion du lancement de la troisième édition de Capital Jeunesse III, programme d’insertion professionnelle à destination des jeunes éloignés de l’emploi

Chantier Eiffage des Baumettes, 239 chemin de Morgiou, Marseille (9e)

Mardi 13 décembre

9h : conférence régionale « Le Sud à vélo »

Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde, Marseille (2e)

9h30 : édition 2022 du salon Entrepreneur 13 organisé par la confédération des petites et moyennes entreprises des Bouches-du-Rhône (CPME13)

Palais du Pharo, Marseille (7e)

10h15 : café innovation « Ils se préparent pour le CES de Las Vegas ! » à suivre sur notre site (voir notre article)

14h : conseil municipal d’Aix (lieu à préciser)

14h30 : visite presse de l’exposition « Au bord de l’eau – Vincent Bioulès »

Musée Regards de Provence

17h30 : conférence « Quel avenir pour la croisière à Marseille et ses alentours ? » organisée par Sciences Po Aix et l’EJCAM avec les interventions du président du Club de la croisière Jean-François Suhas, du porte-parole du collectif Stop croisières Rémi Yves et de l’adjoint au tourisme de la Ville de Marseille Laurent Lhardit ( voir nos derniers articles sur les croisières à Marseille pour comprendre les enjeux).

Sciences Po Aix, 25 rue Gaston de Saporta, Aix-en-Provence

17h30 : L’association Beyond Plastic Med (BeMed) et son collège d’entreprises présentent les résultats du projet-pilote « Vers un hôtel zéro plastique à usage unique »

Intercontinental Hôtel-Dieu, Marseille (1er)

18h30 : Conseil municipal de la Ville de Gardanne.

Mercredi 14 décembre

9h30 : colloque à l’occasion des 50 ans du Ceser (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) de la Région Sud sur le thème « Quelle place pour la société civile dans le débat public aujourd’hui et demain ? »

Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde, Marseille (2e)

12h : inauguration de la nouvelle antenne de la CCIAMP d’Aubagne

248 avenue des Paluds – Centre Agora – Bâtiment A, ZI les Paluds, Aubagne

18h30 : Fask organise un défilé pour inaugurer sa boutique éphémère

Docks Village, Marseille (2e)

Jeudi 15 décembre

8h – 18h30 : Rencontres industrielles internationales France – Afrique. A la CCI AMP, Palais de la Bourse.

11h : le port de l’Anse de la Réserve, géré par la CCIAMP, obtient la certification Ports propres

Restaurant de l’UNM, Port de l’Anse de la Réserve, bd Charles Livon, Marseille (7e)

14h30 : conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence

Siège de la Métropole, parc du Pharo, bd Charles Livon

Vendredi 16 décembre

9h : assemblée plénière de la Région Sud

Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde, Marseille (2e)