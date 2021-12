Face au développement considérable des tournages, Provence Studios basé à Martigues voit son carnet de commandes se remplir. Olivier Marchetti, le président de Provence Studios se dit prêt à investir dans de nouveaux grands studios à Marseille pour répondre à la demande et à l’ambition d’Emmanuel Macron (discours Marseille en grand du 2 septembre) de porter dans la région des grands studios de la Méditerranée.

Olivier Marchetti était l’invité de notre grand débat, organisé vendredi 10 décembre et consacré au cinéma et aux industries créatives dans la métropole Aix Marseille Provence et plus la largement dans la région Provence Alpes Côte d’Azur.

