La compagnie aérienne irlandaise Ryanair tenait une conférence en ligne jeudi 25 mars pour annoncer les « bonnes nouvelles » à venir pour l’été 2021 pour l’Aéroport Marseille Provence. L’objectif est de revenir à 90% du niveau d’activité de l’été 2019, avec l’ambition d’atteindre 200 millions de passagers en 2026 (contre 149 millions pré-Covid).

L’équipe commerciale formée par Julien Tranchant et Dara Brady en charge du marketing chez Ryanair tenait la conférence, avec la participation de Julien Boullay, directeur marketing de l’aéroport Marseille Provence.

Première compagnie d’Europe en termes de couverture avec plus de 2000 lignes sur la totalité du continent et de trafic avec 149 millions de passagers en 2019, la compagnie est également fière de proposer les prix les plus bas du marché.

La conférence était surtout l’occasion de rappeler le lien étroit entre la compagnie et l’aéroport Marseille Provence. En effet, Marseille constitue la première base française de la compagnie, c’est-à-dire un endroit où les avions peuvent rester la nuit et où du personnel navigant est directement employé : sur les 270 emplois directs de Ryanair, 120 sont basés à l’aéroport Marseille Provence.

Ryanair à Marseille Provence : un avion supplémentaire

L’équipe commerciale était fière d’annoncer que sa flotte de trois avions à Marseille allait être renforcée par un avion supplémentaire à l’été, pour un investissement de 100 millions de dollars. Avec 49 lignes au départ dont 7 nouvelles routes, la compagnie va proposer plus de 160 vols simples par semaine à l’été 2021.

7 nouvelles routes pour l’aéroport Marseille Provence à l’été :

Maroc : Tétouan et Essaouira

Espagne : Île de Minorque

Italie : Alghero et Bari

Grèce : Îles de Rhodes et Corfou

Ces vols sont désormais disponibles à la réservation, pour des départs en juillet.

Des annonces optimistes vis-à-vis de la Covid

Ryanair annonce avoir implémenté « toutes les mesures sanitaires » en vigueur et intégré un « nouveau portefeuille digital » avec des mises à jour sur la situation sanitaire afin de « donner plus de sérénité » à tous ses passagers.

La compagnie aérienne s’est engagée pour que « tous les frais de modifications » soient gratuits, jusqu’à deux changements, pour des vols allant jusqu’à fin octobre 2021.

Dara Brady et Julien Tranchant assurent d’ailleurs être confiants dans la reprise du marché du loisir. « Toutes les personnes interrogées nous disent qu’elles souhaitent voyager dès que la situation sera redevenu normale », ils s’attendent donc à ce que le secteur du voyage de loisir « rebondisse très vite ».

Pour ce qui est des voyages d’affaires, l’équipe commerciale pense que la Covid-19 aura un impact important sur les vols longs-courriers mais celui-ci restera limité sur les vols courts et moyens courriers.

Liens utiles :



> Ryanair rétablit plus de 30 lignes à l’aéroport Marseille-Provence

> Aéroport Marseille Provence : des tests antigéniques à disposition des passagers