Des tests plus rapides pour les voyageurs. Aéroport Marseille Provence en partenariat avec l’Agence régionale de Santé Provence- Alpes-Côte d’Azur et la Préfecture des Bouches-du-Rhône, a annoncé jeudi 22 octobre, la mise à disposition de tests antigéniques destinés aux « passagers volontaires ». Il s’agit pour le moment d’une expérimentation avant un déploiement officiel prévu lundi 26 octobre.

Centre de dépistage au Terminal 1, Hall A

« La réalisation de ces tests est exclusivement réservée aux passagers de l’Aéroport Marseille Provence, qui devront présenter un justificatif de réservation ou une carte d’embarquement afin d’accéder aux tests », précise l’aéroport. Le centre de dépistage sera situé au Terminal 1, Hall A, « au niveau du bureau Information de l’aéroport », indique-t-il. Le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait annoncé des mesures similaires mardi 20 octobre, pour les aéroports de Roissy et de Nice « dès la fin du mois ». AMP devient donc le premier aéroport français à expérimenter ce dépistage.

Des résultats disponibles en 30 minutes

Différent du test de référence, le RT-PCR, les tests antigéniques se font aussi par prélèvement nasal mais sont plus rapides : les résultats arrivent dans la demi-heure qui suit. Pour cause, le prélèvement ne passe pas par une machine mais via une bandelette qui permet un mélange instantané avec un réactif. Evoqué depuis plusieurs semaines par les membres du gouvernement lors de leurs points presse réguliers, le sujet avait été abordé la semaine dernière par le président Emmanuel Macron lors de son intervention télévisée. Dans la foulée, un arrêté paru au journal officiel le 17 octobre indique que le test n’est plus destiné aux opérations collectives de dépistage du coronavirus. Désormais, il peut être réalisé de manière individuelle, d’où la possibilité pour l’aéroport de procéder à ces campagnes de test.

Des tests complémentaires aux RT-PCR

Néanmoins, les tests antigéniques ne peuvent remplacer les tests RT-PCR pour les passagers revenant de Turquie comme l’impose un décret du 1er août qui instaure « l’obligation de réaliser un test dans le cas où ces passagers ne seraient pas en mesure de présenter les résultats négatifs d’un test de dépistage à la COVID-19 de moins de 72h », précise le communiqué de l’aéroport qui conclut : « Si un passager venait à être diagnostiqué comme porteur de la COVID-19, Aéroport Marseille Provence interviendrait, en collaboration avec les compagnies aériennes et l’ARS Paca, dans le processus d’identification des cas contacts.»

