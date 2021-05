Share on Facebook

Lundi 10 10h – Marseille – Rassemblement citoyen et conférence de presse. Quand une usine « poubelle » impose sa loi à l'état. Avec des parlementaires écologistes (Michèle Rivasi, Guy Bennaroch) des élus locaux (Sébastien Barles) et des associations et collectifs de défense de l’environnement.Devant l’école du Petit-Castelet (467, chemin du Petit-Castelet, 13150 Tarascon). Lieu…