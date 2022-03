Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Lundi 14 mars 8h30 : « One Breath, One Ocean Summit Marseille » au Frioul, événement organisé par la députée des Bouches-du-Rhône Claire Pitollat (LREM).Centre Léo Lagrange, Frioul 10h : déplacement du ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti et de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot au centre pénitentiaire de Luynes70 route du château…