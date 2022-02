Malgré la crise sanitaire, le dispositif pensé par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance affiche un bilan satisfaisant en 2021 : grâce à « 1 jeune 1 solution », ils sont ainsi 58 000 jeunes a avoir retrouvé un emploi, dont 800 en situation de handicap. Un volume supérieur de 4,6% par rapport à celui d’avant la pandémie. Ce bilan positif est le fruit du travail mené de front par l’antenne régionale de Pôle Emploi et les missions locales, chargés de mettre en application les différents pans d’1 jeune 1 solution. « Nous avons largement dépassé les objectifs », estime Claude Fournet, directeur de l’association régionale des missions locales, à l’occasion de la présentation à la presse du bilan d’1 jeune 1 solution, mardi 18 janvier.

« En 2021, le chômage des jeunes âgés de moins de 25 ans en Provence-Alpes-Côte d’azur a baissé de 15,5% », se réjouit pour sa part Pascal Blain, directeur du Pôle Emploi régional. Bien qu’il reste à ce jour 55 000 jeunes sans emploi dans la région, la situation s’est nettement améliorée : en effet, en 2019, avant la crise du covid-19, ce chiffre s’établissait à 61 000.

1 jeune 1 solution : plusieurs dispositifs, une condition d’assiduité

Pour parvenir à ces chiffres, Pôle Emploi a notamment eu recours à des emplois francs, qui permettent à l’employeur de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche de personnes issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 670 contrats d’emplois francs ont ainsi été signés en 2021. A côté de cela, l’immersion des jeunes dans le monde de l’entreprise a joué un rôle clé dans la réussite du dispositif, avec une explosion des contrats d’alternance en 2021. Cet engouement pour l’alternance a été rendu possible grâce au réseau de 15 000 entreprises en région, mais aussi grâce au système de parrainage qui consiste, pour un professionnel, à accompagner un jeune en démarche d’insertion.

Deux autres outils ont été grandement sollicités dans le cadre d’1 jeune 1 solution : la garantie jeune qui consiste en un accompagnement intensif de plus de 13 000 jeunes de la région en 2021, qui alterne coaching individuel et collectif avec des périodes d’immersion en entreprise (stage etc.) ; le Pacea ( Parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie) qui permet aux jeunes de bénéficier d’un coaching intensif tout en bénéficiant d’une allocation durant leur parcours « conditionnée à de l’assiduité », insiste Claude Fournet qui déplore que « trop de fois, ces mesures soient assimilées à de l’assistanat. »

Un « contrat engagement jeune » au 1er mars 2022 pour remplacer la garantie jeune

En 2022, la garantie jeune sera remplacée par le contrat d’engagement jeune. Pour les jeunes déjà engagés dans le dispositif actuel, ils seront automatiquement réorientés vers le contrat d’engagement. Ce nouveau dispositif entrera en application au 1er mars 2022.

Le principe reste cependant assez similaire : sur le même modèle que la garantie jeune, les jeunes se verront ainsi proposer un parcours d’accompagnement intensif de 15 à 20h minimum par semaine, en contrepartie d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois pour les jeunes sans ressources. Là encore, ce contrat impliquera une assiduité encore plus renforcée par rapport aux dispositifs précédents, avec de possibles sanctions en cas de manquement. L’accompagnement sera davantage individualisé puisqu’un jeune sera accompagné tout au long de son parcours par un seul et unique référent Pôle Emploi ou mission locale. A cela s’ajoute la mise en place d’une application pour faciliter les échanges entre le jeune et son référent.

Le Pacea, en revanche, demeure pour les jeunes qui ne rentrent pas de les critères du futur contrat d’engagement, à savoir être un jeune de moins de 26 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois.

Au delà de l’emploi, ce nouveau dispositif vise également à ouvrir aux jeunes la voie de l’entrepreneuriat, affirme Pascal Blain, interrogé par Gomet’. Annoncé par Emmanuel Macron dans le cadre de Marseille en grand en septembre dernier (voir notre article), les carrefours de l’entrepreneuriat vise à accueillir dans des structures spécifiques des jeunes désireux d’entreprendre et de les guider grâce à des professionnels. Le nom des structures accompagnatrices, qui avait répondu à un appel à projets en décembre dernier, n’est pas encore connu. « Les carrefours de l’entrepreneuriat sont complémentaires de tous les dispositifs que nous mettons en oeuvre pour accompagner le jeune vers l’autonomie », conclut le directeur régional de Pôle Emploi.

