Lundi 21 février

8h45 : lancement du challenge Polytech innovation organisé par Aix-Marseille université

Site Polytech de Château Gombert – 5 rue Enrico Fermi, 13013 Marseille

9h20 : déplacement du ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer et de la Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement Sarah El Haïry au collège Stéphane Mallarmé à Marseille (13e) pour rencontrer les élèves de la classe défense et sécurité globale

Collège Stéphane Mallarmé, 35 avenue de la Croix Rouge – 13013 Marseille

10h30 : arrivée des ministres au siège de l’association Afev pour lancer la nouvelle campagne nationale de communication du Service Civique et échanger avec les volontaires

AFEV, 96, La Canebière 13001 Marseille

17h : soirée-conférence animée par Jean-Pierre PETIT, Président des Cahiers Verts de l’Economie sur le thème « 2022, une année plus exigeante que 2021 pour les investisseurs ? »

Sofitel Vieux Port, 13007 Marseille

Mardi 22 février

14h : conférence régionale du sport organisée par le comité régional olympique et sportif. En visioconférence (à ce lien) et en présentiel.

CREPS Aix-en-Provence

Mercredi 23 février

9h : conférence de presse de lancement du nouveau site martiguesbouge.fr

Salle des commissions, Hôtel de Ville de Martigues, Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues

18h45 : soirée « Innover ensemble » organisée par le Club Open Innovation Sud en collaboration avec Ioda Consulting. Au programme : enjeux, bonnes pratiques, success stories …

Cinéma Artplexe, Canebière

Jeudi 24 février

8h30 : à l’occasion de l’anniversaire du pôle entrepreneurial Mikado petit-déjeuner des créateurs d’entreprises. Rencontre du président du Pays de Martigues Gaby Charroux avec les structures d’aide à la création, reprise et développement des entreprises et leurs bénéficiaires.

Siège de Mikado, 646 avenue Auguste Baron 13500 Martigues

9h : présentation bilan et conjoncture organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Aix Marseille Provence et la Banque de France

Banque de France, 7 rue Stanislas Torrents

10h : conférence de lancement de la première édition de CartoonNext à Marseille, événement dédié aux professionnels de l’animation et aux industries créatives et numériques

Cinéma Artplexe, 125 La Canebière

11h : remise du Trophée Eau Métropole Innovation par la Société des Eaux de Marseille et la French Tech Aix-Marseille. Ce prix a pour objectif d’encourager des entrepreneurs porteurs de solutions innovantes et durables sur le territoire métropolitain.

Siège de la Société des Eaux de Marseille, salle Azur, 78 bd Lazer – 13010 Marseille

18h30 : plénière du Centre jeunes dirigeants (CJD) sur les aidants actifs. Inscriptions à ce lien.

Ma maison du bien-être de la ligue contre le cancer 13, 7 rue Francis Davso, 13006 Marseille

Vendredi 25 février

9h : assemblée plénière de la Région Sud

Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde; 13001 Marseille

9h30 : salon du lycéen et de l’étudiant (inscriptions et informations)

Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13008 Marseille