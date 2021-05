Share on Facebook

Mardi 25 10h – Coco Velten, Marseille – Conférence de presse. Coco Velten, déjà deux ans ! avec les équipes de Coco Velten, Yes we camp, Plateau Urbain et Groupe SOS Solidarités. 11h – Montevideo, Marseille – Présentation. Découverte de Sam Kitchen avec Samuel Avedissian au Montevideo. 14h - Visio conférence : présentation par la…