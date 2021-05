Top départ des campagnes électorales en Provence-Alpes-Côte d’Azur ! La préfecture a dévoilé lundi 17 mai les neufs listes qui tenteront fin juin de remporter la Région Sud. Si les derniers sondages font la part belle à l’extrême droite, rien ne semble joué dans ces élections régionales 2021.

Comme en 2015, la droite et l’extrême droite ne s’allient pas et font, au contraire, figure de pires ennemis dans la course à la Région Sud. La nouveauté cette année réside dans le fait que la liste conduite par le président sortant, Renaud Muselier (LR), compte en son sein des adhérents de la majorité présidentielle (LREM, Agir et le MoDem). Un accord perçu comme un « coup de poignard » par certains membres des Républicains, à l’instar d’Eric Ciotti, mais qui devrait permettre au président sortant de ratisser plus large au cours d’une élection qui s’annonce très serrée. Surtout au vu des derniers sondages ! L’ex-UMP Thierry Mariani, soutenu par le Rassemblement national, est annoncé en tête des intentions de votes au premier et au second tour. Au milieu de ces deux cadors de la droite, Noël Chiusano (Debout la France), qui avait rassemblé 2,04% des votes en 2015, et Valérie Laupiès (Zou, ex-RN), soutenue par la Ligue du Sud des Bompard, auront du mal à atteindre les 10% de suffrages nécessaires pour accéder au second round.

En dépit de toutes nos tentatives […] EELV, le PS et le PCF ont maintenu leur décision d’exclure la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, communiqué du lundi 17 mai

De l’autre côté de l’hémicycle, si « l’union des forces progressistes » a longtemps nourri les espoirs de ses partisans, c’est finalement une gauche éclatée qui se dévoile en Provence Alpes Côte d’Azur. Jean-Laurent Félizia (EELV) a bien réussi à rassembler le Parti Communiste, Génération.s et le Parti Socialiste, mais il a perdu en chemin Cap Écologie, dont le président Jean-Marc Governatori présente ses propres listes. Sans le soutien de plusieurs collectifs dont Mad Mars ni celui de La France Insoumise, c’est un rassemblement écolo-progressiste incomplet qui tentera de créer la surprise les 20 et 27 juin prochains. Le mouvement Force Ouvrière a également présenté une formation pour les régionales en Paca. Conduite par Isabelle Bonnet, elle plafonne à 2% dans les sondages, un score proche de celui réalisé en 2015 (1,81%).

Les deux dernières listes, sans étiquette, ne sont affiliées à aucune famille politique. La première, Oui La Provence (Parti Occitan) est emmenée par Hervé Guerrera, bien connu du conseil municipal d’Aix où il a été élu d’opposition, et ancien conseiller régional dans la majorité de Michel Vauzelle. La seconde, lancée sans communication en amont se nomme Un Notre monde. Elle est dirigée par Mickaël Vincenzi et revendique les soutiens des collectifs Reinfo Covid et Fédération Citoyenne.

