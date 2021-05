Après une année blanche, Covid oblige, en 2020, le salon des nouvelles technologies VivaTech revient cette année au palais des expositions de Paris Versailles. Une version particulière qui « sera double en physique et en digital », explique Vincent Viollain, directeur des partenariats du salon lors de la présentation en visioconférence mardi 25 mai de la délégation de la Région Sud.

La santé et la transition énergétique au cœur de la délégation

Pour cette cinquième édition, la Région Sud a retenu 37 start-up locales sur 121 candidatures. « Mais de nombreuses autres entreprises nous représenteront sur les autres stands », ajoute Françoise Bruneteaux, la vice-président déléguée à l’économie numérique de la Région. Outre la qualité de leurs innovations, les heureuses élues ont été sélectionnées en fonction de leurs secteurs d’activité. « Nous avons choisi parmi nos filières d’excellence : transition écologique, santé, numérique… », poursuit l’élue qui se félicite de retrouver une version physique de l’évènement « car le digital ne peut pas faire l’économie de la rencontre réelle ».

Parmi les start-up de cette délégation Vivatech 2021, la Métropole Aix-Marseille Provence est particulièrement bien représentée. Avec des entreprises déjà bien connues comme le spécialiste des tests sérologiques Xrapid qui vient cette fois présenter son masque de protection anti-virus intelligent « qui sera fabriqué dans la région du côté de Marignane », annonce pendant la conférence le président de la société, Jean Viry-Babel. Pour le patron, Vivatech est un vecteur d’opportunités : « C’est au détour d’un couloir du salon que nous avons rencontré le laboratoire Merck avec qui nous avons signé un partenariat stratégique. Sans cet événement, il n’aurait jamais entendu parlé de nous », raconte-t-il.

Clients, partenaires, investisseurs : les bonnes raisons d’aller à Vivatech

Le salon est l’occasion pour les start-up de rencontrer des investisseurs intéressés par leurs innovations. « Nous réunissons à peu près 3 000 investisseurs », indique Vincent Viollain. La start-up aixoise Neptech, concepteur d’une navette maritime à hydrogène, le sait et compte sur sa présence sur l’espace de la Région Sud pour conclure « une levée de fonds d’amorçage d’environ 1,2 million d’euros », annonce son co-fondateur Tanguy Goetz. Comme la grande majorité de cette sélection 2021, il s’agit de sa première participation au salon européen des nouvelles technologies. C’est également la cas de DMS Logistics, toute jeune société marseillaise créée en 2020. Spécialisée dans le suivi des marchandises à terre pour les grands armateurs, elle compte sur Vivatech pour lui offrir « une visibilité internationale auprès des grands décideurs », espère son dirigeant, Xavier Des Minières. Pour d’autres, comme l’aixois Chargepoly et sa station de recharge rapide, il s’agit non seulement « de démontrer les capacités de sa solution » mais aussi de se faire connaître auprès « de futurs collaborateurs séduits par le challenge » ajoute son créateur Hadi Moussavi.

Financement, recrutement, innovation… Les raisons ne manquent pas aux start-up de participer à la grande messe parisienne. Mais la Région Sud y trouve également son compte comme le dit le président de sa commission économie Bernard Kleynhoff : « quand on arrive à Vivatech avec toutes ces intelligences, c’est la région entière qui rayonne à travers le monde. D’une région touristique voire plagiste, on est devenu une région du 22e siècle grâce à ces entreprises et leurs démonstrations aux salons comme Vivatech ».

