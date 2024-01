L’année 2024 marquera le cinquantenaire de la mort du célèbre auteur provençal Marcel Pagnol, décédé le 18 avril 1974. Mais cet anniversaire pourrait être entaché par les tensions qui persistent entre la mairie et le peit-fils de Marcel Pagnol depuis la reprise en régie par la Ville du château de la Buzine – dont elle est propriétaire – en septembre 2023. Jusqu’à cette date, le château était géré par une association présidée par Nicolas Pagno, en vertu d’une délégation de service public – qui n’a donc pas été renouvelée.

« Une absence de programmation culturelle », accuse Sylvain Souvestre

Dernier rebondissement en date : le 19 janvier dernier, le maire du secteur 11/12, Sylvain Souvestre (LR), écrit à l’adjoint en charge de la culture Jean-Marc Coppola (PCF) afin de lui demander des précisions sur l’avenir du « château de ma mère », situé dans le 11e arrondissement de Marseille, depuis sa reprise en régie par la municipalité. Dans ce courrier, l’élu de secteur pointe notamment du doigt « des remontées d’écoles, de voisinage et d’anciens visiteurs assez négatives », « une baisse de fréquentation très importante » ou encore « des prestataires non payés. » Il fustige également « l’absence de vision culturelle et de calendrier d’exposition ou d’événement pour cette année très importante pour Marcel Pagnol. » Lors de ses vœux à la presse, Sylvain Souvestre a précisé son propos et dit ne pas avoir encore reçu de réponse à son courrier : « L’objectif n’est pas de créer le débat mais d’interroger », spécifie-t-il. Le maire de secteur rappelle en outre qu’il avait proposé la reprise en gestion du château, qui lui a été refusée. Quoi qu’il en soit, il promet une programmation spécifique en lien avec Marcel Pagnol au sein de la mairie de secteur mais aussi au Festival de la Moline, qui accueillera « le piano de Marcel Pagnol.»

💥💥 indiscrétion depuis la mairie de Marseille grâce à un appel interne (et discret) d’un collaborateur du maire.

Messieurs @BenoitPayan et @JeanMarcCoppola ont réunis conseil afin de présenter leur programme Pagnol pour le cinquantenaire de son décès. — Nicolas Pagnol (@npagnol) January 22, 2024

Leur programmation ne repose que sur l’achat d’événements dont je gère les droits. Marcel Pagnol n’est pas une galette du roi que l’on présente à tous les Marseillais.

On ne rend pas hommage en organisant des happenings mais en inscrivant la culture dans le temps long. — Nicolas Pagnol (@npagnol) January 22, 2024

Si l’objectif était simplement d’interroger, toujours est-il que ce courrier a remis une pièce dans la machine du « Buzine gate », selon les termes employés par le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol, qui s’est exprimé sur le réseau social X (ex-Twitter) : « indiscrétion depuis la mairie de Marseille grâce à un appel interne (et discret) d’un collaborateur du maire. Messieurs Benoît Payan et Jean-Marc Coppola ont réunis conseil afin de présenter leur programme Pagnol pour le cinquantenaire de son décès », affirme-t-il ainsi. Et de surenchir : « Leur programmation ne repose que sur l’achat d’événements dont je gère les droits. Marcel Pagnol n’est pas une galette du roi que l’on présente à tous les Marseillais. On ne rend pas hommage en organisant des happenings mais en inscrivant la culture dans le temps long. »

« Célébrer Pagnol dans toute la ville, pas seulement à la Buzine »

Contacté, l’adjoint à la culture Jean-Marc Coppola réagit vivement à ces accusations : « J’ai découvert la lettre de M. Souvestre sur les réseaux avant que je ne la reçoive lundi sur mon bureau ! Je n’ai jamais vu une façon d’agir aussi irrespectueuse », s’emporte-t-il, visiblement très remonté. Concernant la fréquentation du château de la Buzine, il affirme que les chiffres de 2023 ne sont pas encore connus : « Pour la période avant la reprise en régie par la Ville, le 17 septembre, c’est à l’ancienne équipe de s’en occuper. Pour la fin de l’année, le rapport est en cours d’élaboration, il n’est donc pas possible à ce jour de dire qu’il y a une baisse de fréquentation. » Il rappelle que la programmation globale du château de la Buzine ne tourne pas seulement autour de Marseille Pagnol mais vise à « sensibiliser un maximum d’élèves à l’univers du cinéma. »

Pour ce qui est de la programmation en vue du cinquantenaire de la disparition de l’écrivain, Jean-Marc Coppola réfute les dires de Nicolas Pagnol concernant la tenue d’une réunion avec le maire évoquée par Nicolas Pagnol, mais souligne que les équipes municipales sont à l’œuvre depuis fin 2023 : « Nous n’avons pas découvert cet événement ! Les services travaillent à une diversification de cette manifestation, pas seulement à la Buzine mais aussi dans d’autres lieux culturels comme les bibliothèques, les musées … C’est dans tout Marseille que l’on va rendre hommage. » Face aux menaces de Nicolas Pagnol qui signale dans son tweet « gérer les droits » de l’événement, l’adjoint à la culture s’insurge : « Ce n’est pas la mairie qui est privée de droit, ce sont les Marseillaises et les Marseillais. Nous nous entourons de juristes qui étudient comment nous pouvons rendre hommage à Marcel Pagnol en étant dans les règles » promet-il. La programmation municipale devra en tout cas s’accommoder de l’existence d’une programmation parallèle élaborée par Nicolas Pagnol et la mairie du 11/12 – avec des événements « labellisés Marcel Pagnol »,précise l’invitation presse – qui sera dévoilée lundi 29 janvier.

Renaud Muselier : « c’est dramatique »

Le président de la Région Sud, Renaud Muselier, qui présentait ses voeux à la presse ce jeudi 25 janvier, a également fait part de son sentiment sur la situation qu’il a jugée « invraisemblabe et « dramatique. » Il annonce (voir la vidéo ci-dessous) qu’il travaille lui aussi sur une opération anniversaire au contact du petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol.

