Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Marseille : un week-end vintage à la Plaine

Pour sa troisième édition, les commerçants de la butte vous invite samedi 11 novembre pour une journée vintage et festive. Quatre parcours thématiques autour de la mode, de la gastronomie, de la décoration et de la culture auront lieu ainsi que plus de 70 animations et activités pour les petits et les grands. Au menu : marché de bouquinistes, vente de vinyles, démonstration de danse swing, ateliers de portraits photographiques à l’ancienne, exposition de véhicules de collection, visites guidées gratuites pour découvrir l’histoire du quartier, atelier rétrogaming ou encore concours de pétanque, la journée vintage se déroulera de 10h à 21h. Programme détaillé et inscriptions préalables pour certaines activités à retrouver ici.

Le dimanche, les Riverains de la Plaine organisent leur traditionnel grand vide-grenier en plein cœur de leur quartier (place Jean Jaurès) de 8h à 16h.

La grande famille des geeks se réunit ce week-end au Parc Chanot !

Crédit : Hero Festival

Le rendez-vous incontournable des fans de mangas, BD, comics, jeux vidéos, cosplay et cinéma revient à Marseille ce week-end ! Avec un invité d’honneur… Goldorak. Plus de 25 000 m² d’expositions en intérieur et extérieur en plein coeur du Parc Chanot pour deux journées intensives à profiter entre amis ou en famille. Au programme : plus de 100 artistes seront présents pour des séances de dédicaces, des conférences sur scène, des séances photos, des moments d’échange pour partager leurs passions avec les visiteurs. Au fil des allées, plusieurs stands d’artistes et de créateurs seront aussi là, des associations de passionnés auront le plaisir de partager des parties de jeux. Mais aussi deux scènes avec une programmation en continu : quiz, concerts, show, conférence, blindtest, karaoké… Pour voir le programme complet de l’événement.

Informations complémentaires : De 9h30 à 18h30 (pour les personnes ayant déjà leur billet, à partir de 10h pour accéder à la billetterie sur place) / Tarifs : Enfant de 7 à 12 ans : dès 10 euros, Adulte 13 ans et + : dès 14 euros / Parc Chanot – Marseille 13008

Un week-end à La Friche : BMX, skate, métal et rock

Crédit : Massilia Freestyle BMX, LANDWRKS, Board Spirit Marseille

Les fondateurs du festival, Justin Fouque (rider professionnel) et Nicolas Exposito (guitariste du groupe Landmrvks) associent leurs deux passions pour proposer au public marseillais un week-end festif et artistique. L’événement donne suite au succès du BMX Rad Jam qui a eu lieu en 2017 à la Friche, une compétition de niveau international et des concerts de rock. Cette première édition électrique du MRVKFest est labellisée “Olympiade Culturelle” par les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Durant tout le week-end, le mythique skatepark de la Friche est investi par une trentaine d’artistes et professionnels du monde du skate. L’élite mondiale du BMX est labellisé.

Des concerts gratuits au restaurant Les Grandes Tables et payants à la Cartonnerie ponctuent les événements sportifs à partir de 10h jusqu’à tard dans la soirée. Pour voir le programme du week-end, rendez-vous sur le site de la Friche !

Foire de la Saint-Martin et marché artisanal en Pays Salonais

Crédit : Ville de Salon de Provence

Dimanche 12 novembre, de 9h à 17h30, le centre-ville de Salon-de-Provence se transforme pour le retour de la foire St Martin et de son marché artisanal. Plus de 100 exposants sont attendus sur les cours Carnot, Victor Hugo et Gimon, l’occasion de faire de bonnes affaires en vue des fêtes de fin d’année. Une animation musicale déambulera tout au long de la journée.

Allauch : exposition sur “l’exceptionnelle biodiversité des Bouches-du-Rhône”

Crédit : Département des Bouches-du-Rhône

Avant dernier week-end pour profiter de l’exposition “18 000 ha” dédié aux trésors de la biodiversité dans le département au Parc départementale de Pichauris sur la commune d’Allauch. Organisée et animée par le Département des Bouches-du-Rhône, l’exposition en pleine nature met en lumière les espaces naturels qui nous entourent et leur faune et flore, de la Camargue aux Calanques, en passant par la Crau et la Sainte-Victoire. L’exposition, à visée pédagogique s’adresse à tout public curieux de découvrir la diversité, pour la connaître et la protéger.

A noter que dimanche a lieu la dernière visite guidée de l’exposition, les places sont limitées et partent vite, pour s’inscrire c’est par ici !

Le Département des Bouches-du-Rhône est le premier département français à être devenu propriétaire des espaces naturels sur son territoire. Avec sa récente acquisition de 600 hectares dans les Alpilles et 43 hectares du domaine de Fontblanche, le Département a atteint le cap des 18 000 hectares à protéger.

Informations complémentaires : Parc Départemental de Pichauris, Route des Termes, 13190 Allauch / L’accès au domaine est libre et gratuite, de 10h30 à 16h30 / Animaux acceptés, tenus en laisse

Le Puy-Sainte-Réparade : “Causeries de Fonscolombe”, le nouveau rendez-vous culturel bimensuel incontournable

Crédit : Causeries de Fonscolombe

Dans un cadre exceptionnel, aux portes d’Aix-en-Provence, la première soirée sous l’égide des “causeries de Fonscolombe” se déroule ce vendredi 11 novembre à partir de 17h30. Dans son restaurant l’Orangerie, les visiteurs sont conviés à participer à une conversation animée dans un cadre intimiste et chaleureux. Et pour sa première soirée, le domaine invite Françoise Maeght, connue sous le nom de Yoyo Maeght, éditrice, galeriste et commissaire d’exposition française.

Informations complémentaires : réservation par email à service-commercial@fonscolombe.com ou au 04 42 21 13 13 / Adresse : Château de Fonscolombe, Route de Saint-Canadet, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

Istres : découverte de l’oléiculture en Provence

Crédit : Office de tourisme d’Istres, oléiculteur Gimenez

C’est le temps des récoltes d’olives en Provence ! A Istres, l’oléiculteur Gimenez invite le public à découvrir l’or vert de la Méditerranée ce samedi matin à partir de 9h15 (sous réserve de conditions météorologiques favorables). Lors de cette matinée d’échange avec un passionné et professionnel sur les spécificités de l’olive en Provence, les participants pourront aussi procéder au ramassage des olives. Une participation de cinq euros est demandée, gratuit pour les moins de 12 ans. En fin de visite, l’Office de tourisme d’Istres offrira aux visiteurs une collation.

Point de rendez-vous : https://maps.app.goo.gl/AnuczFbtc5rSbbuj7 / Oleiculteur GIMENEZ, 17 Chemin St Etienne, 13800 Istres

Informations complémentaires : contact de l’office de tourisme : tourisme@istres.fr / 04 42 81 76 00

Marseille : sortie au musée

Crédit : Musée d’histoire de Marseille

Derniers jours pour profiter de l’exposition “Trésors coupables. Pillages archéologiques en France et dans le bassin méditerranéen”. Exposition labellisée d’intérêt national par le ministère de la Culture, elle est co-organisée par les Musées de Marseille et la Direction régionale des affaires culturelles de PACA.

« Si aujourd’hui l’archéologie génère des découvertes largement médiatisées et renouvelle constamment nos connaissances historiques, elle est aussi victime de la fascination qu’elle suscite. Tous les ans, enfreignant le Code du Patrimoine qui régit la pratique de l’archéologie en France, des trafiquants et “collectionneurs” captent plusieurs millions de biens culturels – de la préhistoire à l’époque contemporaine – au détriment de la connaissance et du partage avec le plus grand nombre de notre patrimoine commun ».

Informations complémentaires sur le site des Musées de Marseille

Exposition photo à Aix : le handicap dans la lumière

Crédit : Aix Ma Ville

Premier week-end de l’exposition “Dans la lumière” au Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence. Organisée par l’association ADIJH, en collaboration avec le service handicap de la Ville, l’exposition a pour objectif de valoriser les enfants et adolescents en situation de polyhandicap, à sensibiliser et à changer le regard posé sur eux. Une exposition pour combattre les préjugés à découvrir jusqu’au 22 décembre.

Information complémentaire : conservatoire ouvert le samedi jusqu’à 19h

Cassis : le marché italien “Portofino è Cassis” revient ce week-end avec une nocturne !

Crédit : Village italien Portofino è Cassis 2023

La cité de Calendal se met à l’heure italienne ce week-end en invitant sa ville jumelle Portofino. La 14e édition de l’événement est en accès libre, sur la place Baragnon, de 9h à 18h. Artisans et producteurs italiens proposeront aux visiteurs leurs spécialités gastronomiques, mode, de la décoration et du design. Des animations et ambiances musicales rythmeront la journée de dimanche dès 9h pour une exposition de Vespa et Fiat 500 anciennes, le défilé est prévu à 11h dans les rues du village et sur le port. Un air de dolce vita qui se prolongera avec une nocturne exceptionnelle le samedi soir dès 18h30 avec un concert-hommage à Dalida…