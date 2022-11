Alors que certains se lamentent du déficit de candidats pour leurs filières, les professionnels du solaire ont pris les choses en main et ils anticipent. Une trentaine d’entreprises et de collectivités viennent d’ouvrir NRSud, l’école de production des énergies du Sud pour une première promotion de 13 élèves au sein du campus universitaire Polytech.

Une nouvelle école, accessible après le collège, qui entend former en quatre ans aux métiers d’électriciens solaires et de techniciens polyvalents en énergies renouvelables via des diplômes reconnus par l’éducation nationale, bac professionnel et BTS avec en plus les certifications CQP, les certificats de qualification professionnelle de la filière.

Clémentine Lacroix directrice de NRSud © NRSud DR

« Le problème, explique Clémentine Lacroix directrice pour Gomet’, est que le solaire exige des compétences transversales. Avec les panneaux hybrides par exemple, le technicien sera plombier, électricien mais aussi couvreur ! Nous avons donc une pédagogie nouvelle, celle d’une école de production, pour un secteur qui s’est fortement professionnalisé ces dernières années. »

NRSud est une école privée technique hors contrat, offrant un apprentissage gratuit (ou presque) à tous les élèves de 15 à 18 ans qui souhaitent apprendre un métier par la pratique plutôt que d’emprunter les chemins traditionnels de l’école. Les élèves se forment en produisant ou en effectuant un chantier, mais sans devoir alterner entre école et entreprise. L’élève-apprenti reste sous l’égide de l’établissement pour la formation pratique et théorique.

NRSud : 70 % de pratique et 30 % d’enseignements généraux

C’est un apprentissage intégré correspondant à 70% de pratique et 30% d’enseignements généraux. « La méthode des écoles de production, selon NRSud, est éprouvée, avec plus de 90% de réussite aux examens du CAP et du bac pro ». Ils ouvrent aux métiers du solaire et des énergies renouvelables (ENR) : électricien du solaire, technicien du solaire ou technicien des énergies renouvelables polyvalent, installateur de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, installateur de pompes à chaleur, installateur de climatisation, agent de maintenance pour les panneaux solaires, agent de maintenance pour les pompes à chaleur, agent de maintenance pour les climatisations… Et pour ce faire, NRSud propose trois axes d’apprentissage : l’apprentissage technique associé aux enseignements généraux, l’employabilité et le développement personnel et professionnel. Les élèves s’inscrivent pour un cursus de quatre années pour passer un CAP électricien et un bac professionnel Maintenance et efficacité énergétique, ainsi que les certifications spécifiques au secteur. Même le code pour le permis B fait partie du programme scolaire !

La promotion de NRSud a attaqué la formation avec la certitude d’avoir un job à la sortie Photo © NRSud DR

« Notre école est l’école de la filière. Imaginez un centre de formation mutualisé par plus d’une trentaine d’entreprises et de collectivités qui s’entendent pour déléguer des chantiers innovants, répondant à leurs besoins, et servant de supports d’apprentissage à des jeunes qui ont l’envie d’apprendre le métier : c’est NRSud ! » explique Clémentine Lacroix. L’école a été fondée par Bao Formation, Dual Sun, Engie, Tenergie, TotalEnergies et SysENR. C’est Tenergie, entreprise à mission, qui en assure la présidence. Elle est soutenue par la Banque des territoires, l’État, le Conseil régional, la Métropole Aix-Marseille-Provence, de grands mécènes tels que la Fondation TotalEnergies et la Fondation CMA-CGM ainsi que les entreprises du secteur telles que A + Énergie, EDF, Enedis, Elexpert, LM Soleil, Smart Énergie, So-Tec, Sys ENR… La nouvelle école de production a d’ores et déjà reçu plus de promesses d’embauche qu’elle ne comptera d’élèves.

