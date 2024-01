Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

« Mon pauvre cœur est un hibou » : René Perrot au Mucem

©René Perrot, Gemmes (maquette de tapisserie). 1972. Gouache sur papier. Collection particulière

À découvrir jusqu’au 10 mars 2024, l’exposition dédiée à l’artiste René Perrot (1912-1979) donne à voir plus d’une centaine de dessins, peintures, tapisseries et objets réalisés par René Perrot, issus des collections du Mucem, du mobilier national mais aussi de collections privées, offrant ainsi un aperçu de la polyvalence de son travail et de ses médiums artistiques.

Reconnu surtout pour ses tapisseries visant à embellir des bâtiments officiels du monde entier, le Mucem donne à redécouvrir l’ampleur et la profondeur de son œuvre, marquée par son engagement pacifiste et influencée par les événements de la seconde guerre mondiale. Une rétrospective qui retrace l’ensemble de sa production, de ses travaux de gravure aux monumentales tapisseries d’Aubusson.

Mucem – Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

1, esplanade du J4 13002 Marseille



Ouvert tous les jours sauf le mardi

De 10h à 18h

Salons étudiants ce week-end, à Aix-en-Provence et Marseille !

SALON Studyrama à l’Arena du Pays d’Aix

Pour sa huitième édition à Aix-en-Provence, le salon Studyrama des Grandes Ecoles vous donne rendez-vous à l’Arena du Pays d’Aix, le samedi 20 janvier 2023, de 10h à 17h. L’occasion d’échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants afin de construire au mieux son projet d’études, quelque soit le secteur d’activité : art, sport, management, ingénierie, numérique, commerce, marketing, luxe, santé, sciences, finance, communication, BTP, audiovisuel, environnement, informatique…

Chaque visiteur doit télécharger en ligne son invitation personnelle. Celle-ci est gratuite et obligatoire pour accéder au salon.

Arena du Pays d’Aix

1955 Rue Claude-Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence



Inscriptions gratuites et obligatoires sur le site studyrama.com

Salon du lycéen et de l’étudiant à Marseille

Ce vendredi 19 et samedi 20 janvier 2024, de 9h à 17h, au Parc Chanot, profitez de la présence des représentants de nombreuses formations et d’étudiants qui vous apporteront des conseils personnalisés sur les divers choix d’études. L’opportunité d’obtenir des conseils personnalisés et toutes les informations sur les formations, conditions d’admissions, programmes, stages, débouchés…

Chaque visiteur doit télécharger en ligne son invitation personnelle. Celle-ci est gratuite et obligatoire pour accéder au salon.

Parc Chanot

Palais des événements (Hall 1)



Inscriptions gratuites et obligatoires sur le site de l’étudiant

Un shopping responsable ce samedi 20 janvier à Aix-en-Provence !

Ce samedi 20 janvier et le suivant, les Allées Provençales d’Aix-en-Provence propose, en partenariat avec « The Second Life », une pratique éco-responsable qui permet aux clients des Allées de donner une seconde vie à leurs vêtements, tout en bénéficiant en échange d’une carte cadeau à utiliser dans l’ensemble des commerces des Allées d’une durée d’un an.

Ce 20 et 27 janvier, il sera possible de déposer ses articles de seconde main (maximum 15 pièces par passage) au kiosque «The Second Life», installé dans le Pop-up store des Allées (de 12h à 19h). Une version en ligne est également disponible sur les-allées.com, de façon pérenne, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. En quelques clics l’utilisateur enregistre ses pièces sur le site de collecte et peut les vendre sans photo et sans négociation contre une carte cadeau Les Allées.

Les conditions de reprise :

– vêtements homme, femme et enfant parmi plus de 1200 marques référencées ;

– état neuf ou quasi neuf ;

– propres et repassés ;

– étiquette de la marque et de la taille sur le vêtement ;

– étiquette de composition.

Les Allées Provençales

Avenue Joseph Villevieille, 13090 Aix-en-Provence



Samedi 20 et 27 janvier de 12h à 19h

Plus d’informations ici : The Second Life – Où nous trouver | The Second Life

Collecte en ligne : THE SECOND LIFE (les-allees.com)

Cérémonie des vœux de la ville de Vitrolles et de la Ciotat ce week-end

Cérémonie de vœux de la Mairie de Vitrolles

La cérémonie des vœux du maire de la ville de Vitrolles, Loïc Gachon et du conseil municipal, aura lieu ce samedi 20 janvier 2024 à partir de 18h à la salle de spectacles Guy Obino.

Cette année, la patrimoine historique et naturel sera mis à l’honneur. À partir de 18h, l’exposition photographique de « Vitrolles et son patrimoine – Fier.e de ma ville» sera présentée. En tout, 32 vitrollais amoureux du patrimoine de leur ville l’ont mis en valeur grâce à leurs photographies. Leur production sera mise à l’honneur à travers l’exposition ou la diffusion sur écran pendant la soirée. Un plateau de danse sera aussi mis en place, ainsi que des ateliers chorégraphiques.

Salle des spectacles Guy Obino – Rue Roumanille, 13127 Vitrolles

Inscriptions : Formulaire – ARC (novagouv.fr)

Cérémonie des vœux du maire de la Ciotat

Le Maire de la Ciotat, Alexandre Doriol, et le conseil municipal vous invitent à la cérémonie des vœux à la population, ce samedi 20 janvier à 11h ainsi qu’à une visite libre et gratuite des chantiers navals de 9h à 17h. Les entreprises du site naval se mobilisent elles aussi et un espace leur sera dédié.

Inscriptions vivement recommandées.

Site des chantiers navals (Port de la Ciotat)

Stationnement autorisé à l’intérieur du site (accès par l’entrée principale)

Inscriptions ici Formulaire – ARC (novagouv.fr)

Ramassage de déchets collectif avec l’association 1 déchet par jour ce dimanche

Pour son premier ramassage de l’année l’association marseillaise 1 Déchet par jour sort des beaux quartiers de Marseille pour investir le boulevard National, carrefour entre Saint-Mauront et Felix Pyat ! L’association 1 Déchet Par Jour a décidé d’organiser un ramassage en bas du boulevard, dans l’optique de sensibiliser un maximum de personnes. Montrer l’impact des déchets déversés dans la rue aux habitants de nouveaux quartiers est un vrai challenge, d’autant que la gestion des déchets n’est pas toujours évidente.



Au programme : session de ramassage de déchets de 14h à 16h, animations pour les enfants, stand d’information sur la durée de vie des déchets et fresque du climat. La journée se terminera par un goûter offert à tous les participants.

412 boulevard National, 13003 Marseille (Sortie du métro M2, arrêt National)

Ramassage : 14h-16h

Goûter : 16h-17h

Sacs et gants fournis.

Accueil – 1 Déchet Par Jour (1dechetparjour.com)

Les Ciné-dimanches au Mucem

Le rendez-vous des amoureux de cinéma, c’est chaque dimanche à 15h, à l’auditorium du Mucem, et jusqu’au 14 mars 2024. Monuments du cinéma ou perles oubliées, ce cycle de projections nous invite à redécouvrir le plaisir du cinéma en salle. Cette année, Ciné-dimanche met à l’honneur les marseillaises et marseillais à l’écran.

Fictions récentes, documentaires, films de patrimoine, films d’art, comédie musicale… Ce dimanche 21 janvier, découvrez l’hommage à Jean-Bernard Marlin et à son chef-d’œuvre Shéhérazade, précédé du court-métrage La Fugue. Inspiré d’un fait divers, le film raconte l’histoire d’amour entre deux jeunes marginaux, dans les rues de Marseille : Zachary, 17 ans, tout juste sorti de prison, et Shéhérazade, jeune prostituée qui va l’accueillir chez elle.

À l’issue de la séance, le réalisateur Jean-Bernard Marlin sera présent, en discussion avec Antonia Naïm (programmatrice de l’événement). La séance aura lieu exceptionnellement à 17h.

Mucem- J4 Auditorium

13002 Marseille



Tarif plein : 6€

Tarif réduit : 4€