L’acquisition de Rose et Marius, la maison de haute parfumerie et d’art de vivre située à Aix-en-Provence, a été annoncée le 15 janvier par le groupe Bogart, entreprise française spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Bogart est un groupe indépendant familial créé en 1975,…