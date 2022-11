[Exposition] Les sculptures du Syrien Khaled Dawwa exposées à Marseille

Affiche de l’exposition. (Crédits : DR)

La Galerie Charivari (17 Rue Fontange, 13006 Marseille) présente du 10 novembre au 10 décembre 2022 l’exposition « Sommeil Profond » de Khaled Dawwa, artiste sculpteur syrien réfugié en France depuis 2014 suite à la révolution syrienne. Blessé, emprisonné, puis enrôlé, son art se veut une réponse à la cruauté dont il a été le témoin. L’exposition sera composée d’une vingtaine de pièces de bronze dont certaines jamais présentées à ce jour.

Informations utiles :



« Sommeil Profond » exposition de Khaled Dawwa du 10/11/2022 au 10/12/2022

Galerie Charivari, 17 rue Fontange 13006 Marseille

Tél. 06 62 39 95 62

www.galerie-charivari.fr

ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h

[Vide-serres] La Ville de Salon organise un vide-serres samedi

Suite aux décisions de la Ville de fermer une partie de ses serres municipales, plus de 1000 plantes et arbres risquaient de périr. La Municipalité a donc décidé de les vendre lors d’un vide-serres dont les recettes seront destinées aux associations caritatives salonaises. Une occasion pour les habitants du pays salonais de faire de bonnes affaires et une bonne action.

Crédit : Ville de Salon

Pratique :



Samedi 12 novembre de 10h à 17h, rue Camposanto (derrière le cimetière des Manières).

[Exposition] « Trésors du fond des mers » au Musée départemental Arles antique

Organisée en partenariat avec le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm), reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et placée sous le patronage de la Commission nationale française de l’Unesco, cette exposition présente plus 300 objets et une trentaine de sites archéologiques pour mieux dévoiler la diversité des patrimoines immergés. Loin des trésors sous-marins fantasmés, il s’agit le plus souvent d’objets modestes provenant d’épaves mais aussi de sites portuaires, de pêcheries et même de forêts englouties. L’exposition, dont le champ chronologique s’étend de la Préhistoire à la Seconde guerre mondiale, est un un voyage dans les eaux maritimes françaises.

Affiche de l’exposition. (Crédits : DR)

Informations pratiques :



Exposition temporaire du 22 octobre au 20 février 2023.

Accès à l’exposition compris dans le prix du billet d’entrée au musée.

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. Dernière entrée : 17h30.

[Exposition] La Plastic Art Fair à Marseille

Image de l’exposition. (Crédits : DR)



Pour sa seconde édition, la Plastic Art fair présente neuf artistes contemporains et imagine une exposition autour de la problématique de la pollution plastique et des filets de pêche abandonnés en mer Méditerranée. Sous le thème FANTÔMES, ils proposent une réflexion sur les milliards de déchets plastiques présents dans la mer et sur nos littoraux constitués des objets témoins de vies passées. L’exposition est présentée les 11 et 12 novembre à la Galerie Solarium à Marseille.

La Plastic Art Fair est une association, faisant partie du collectif Polymer, dont l’objectif est de rassembler des artistes, entrepreneurs, scientifiques, tous passionnés d’art et soucieux d’agir pour l’écologie et la biodiversité. Leur volonté est de produire des œuvres d’art radicales, innovantes et poétiques à partir de déchets plastiques sauvage, matières dont il faudrait limiter les dégâts et les usages. En collectant dans la nature le plastique qui empoisonne les écosystèmes et en le confiant aux artistes qui en détourne l’usage, la Plastic Art Fair espère effectuer un travail de sensibilisation efficace et durable.

Pratique :



Galerie Solarium 40 Bd de la Liberté, 13001 Marseille

[Musique] deux mystérieux rendez-vous musicaux vendredi à Marseille

Piano and Co lance son premier rendez-vous “En Ap[p]arté” vendredi 11 novembre. Le lieu ? Mystère ! Nous pouvons simplement vous indiquer qu’il s’agit d’un ancien atelier de costumes de scène dans le 7e arrondissement. L’adresse sera envoyée aux participants dès leur inscription.

2 sessions auront lieu ce 11 novembre : – à 15h, En Ap[p]arté junior ( à partir de 8 ans) pour découvrir les métiers de la lutherie avec la luthière Marianne Ponz. Les enfants pourront apprendre la fabrication d’un instrument, toucher le bois et écouter les vibrations des cordes. La violoniste Hélène Maréchaux et la violoncelliste Marine Rodallec joueront plusieurs morceaux afin d’illustrer la finalité du travail de Marianne Ponz.

– à 19h30, En Ap[p]arté tout public. Concert d’Hélène Maréchaux (violon) et Marine Rodallec (violoncelle) qui interpréteront les créations de compositrices classiques contemporaines.En présence de la luthière Marianne Ponz.



Pour s’inscrire :

Le site de Piano and Co

[Atelier] Atelier-philo de Tous Jardiniers dimanche à Aix

Tous Jardiniers vous invite à participer à un Atelier-Philo “L’Humain dans son Jardin” au sein de ses jardins familiaux d’Aix-en-Provence, dimanche à 9h30. Quel rapport à ce milieu qui nous nourrit, que nous cultivons et nous cultive ? Si l’humain est celui qui vient de l’humus, où nous situons-nous entre le domestique, le cultivé et le sauvage ?Cette initiation permettra d’interroger ces thématiques, et de réinterroger la validité d’un concept tel que nature / culture, pour mieux appréhender notre rapport au jardin et à la terre !

[Vintage] Journée vintage samedi au Cours Julien

Affiche de la journée vintage. (Crédits : DR)

Plus de 80 animations et quatre parcours thématiques dans les commerces du quartier de la butte marseillaise de 10h à 22h. Mode, décoration, gastronomie, culture, balades historiques guidées dans les rues du quartier et séances de cinéma offertes, concours de pétanque, animation musicale en extérieur, atelier retrogaming, photographie à la chambre et marché des bouquinistes toute la journée.

[Art numérique] Chroniques, la Biennale des arts numériques, c’est parti !

« La Nuit » : telle est la thématique principale dévoilée lors de la conférence de presse de la troisième édition de la Biennale des imaginaires numériques qui se déroule du 10 novembre 2022 au 22 janvier 2023 à Aix-en-Provence, Marseille et Avignon. Après avoir évoqué les thèmes de la lévitation en 2018 et de la quête de l’éternité en 2020, la Biennale donne la parole à 67 artistes nationaux et internationaux qui invitent le public à découvrir leurs œuvres et à se questionner sur le rapport des sociétés actuelles à la nuit. Début de l’exploration durant ce long week-end.

Liens utiles :



> Le site de Chroniques avec toute la programmation

> L’article de notre journaliste Colombe Laferte : Biennale des imaginaires numériques : “Le noir de la nuit existe -t-il encore ?