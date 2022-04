Profitez de ce week-end radieux du 16-17 avril pour fêter Pâques en famille ou entre amis et passer du bon temps en terrasse, en déambulant à Aix-en-Provence, Martigues ou Marseille, en goûtant de nouvelles saveurs…

[Balades] Les visites guidées de l’Office de tourisme de Marseille

Quoi de mieux que d’apprendre dehors, le nez au vent ? L’Office de tourisme de Marseille vous propose plusieurs visites guidées, au gré de vos envies, en famille ou entre amis. Découvrez le street art sur les murs du quartier du cours Julien dans le 6e arrondissement de Marseille, une visite contée pour comprendre l’histoire de la ville de Marseille construite par les Grecques, une visite autour de l’eau dans le parc du Palais Longchamp, une chasse au trésor dans le parc Borély… Des visites idéales pour découvrir Marseille autrement, avec du temps.

Street-art au corner du Cours Julien (Crédit : MG/Gomet’)

[Expositions] L’Hôtel de Caumont – centre d’art fête Pâques jusqu’au 22 avril

Une grande chasse aux œufs est organisée par l’Hôtel de Caumont – centre d’art pour le bonheur des petits et des grands gourmands de 4 à 12 ans. Après un voyage merveilleux dans l’hôtel particulier, les enfants fabriqueront un panier et un œuf de Pâques, avant de partir à la chasse aux œufs. Dans cet écrin de beauté du XVIIIe siècle, les enfants parcourront les jardins et la vie de marquis dans une ambiance médiévale ludique et historique. Apprendre en se régalant, de quoi ravir les parents.

Hôtel de Caumont – Centre d’Art

3, rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence

[Détente] La réouverture de la Cabane des amis

Située sur la plage du Roucas Blanc, la Cabane des amis est un endroit branché qui vit au rythme de la musique. La cabane façon bohème réouvre ses portes pour tout l’été à Marseille après la saison hivernale pour le plus grand bonheur, notamment des jeunes qui en ont fait leur QG. On y va pour boire un cocktail, bien manger mais aussi et surtout danser ! Pour la réouverture, le lieu vous propose son brunch de 11h30 à 15h en musique livre bossa-nova samedi, dimanche et lundi. Toute la journée, vous pouvez commander des pizzas napolitaines et vous caler sur la terrasse, face à la mer.

Programme :



Samedi : de 15h à 22h, musiques hip-hop et à l’ancienne avec le @collectif_soir

Dimanche : de 15h à 21h, accueil du @watsafestival pour leur résidence électronique et diffusion du match OM-PSG de 21h à 23h.

Lundi : 15h à 22h, disco, funk et house



La Cabane des Amis

67 Prom. Georges Pompidou

Marseille 8e

[Politique] Le meeting d’entre-deux-tours de Macron à Marseille

Dans un tout autre registre, le Président de la République donnera un grand meeting d’entre-deux-tours dans le jardin du Palais du Pharo samedi à partir de 14h30. Le candidat avait déjà prévu de s’exprimer à Marseille le 5 mars, puis le 12 mars. Pourtant ces deux tentatives de se rendre sur place ont été annulées par l’urgence de la situation en Ukraine. Cette fois, il descendra bien à Marseille, cette ville qu’il chérit, au même endroit et place que pour son discours « Marseille en Grand », dans lequel il avait annoncé un plan à plus de deux milliards d’euros pour accompagner la rénovation des écoles et le déploiement de transports. Les marseillais prêteront d’ailleurs une oreille attentive à l’évocation de ce sujet.

[Spectacle] Le festival des cerfs-volants à Martigues

Que virevoltent les cerfs-volants ! Martigues et l’association Coup de vent organise un grand festival d’une cinquantaine de cerfs-volants sur la plage du Verdon de 10h à 18h du 16 au 18 avril. Chacun pourra admirer des professionnels du monde entier manier le fil et le vent comme personne. Des ateliers seront ouverts jusqu’à vendredi 15 avril aux groupes sur réservation. Une animation poétique qui depuis 15 ans, fait s’arrêter les curieux.

Festival des cerfs-volants en 2019 (Crédit : Ville de Matigues)

Plage du Verdon

Du 16 au 18 avril

Martigues

[L’adresse] Le Sam Kitchen au centre d’art Montévidéo

A Marseille, ce lieu artistique caché reçoit beaucoup de spectacles et d’événements. Fondé par l’auteur, metteur en scène et scénographe Hubert Colas, ce lieu authentique attise la curiosité. Posez-vous sur la terrasse, à l’ombre des arbres, pour découvrir la cuisine du chef Samuel Avedissian. Cet ancien boulanger-pâtissier propose une cuisine fraîche du marché et sa carte change toutes les semaines. Samuel s’inspire de ses voyages à Rio, en Italie ou à New-York, ce qui correspond à l’effervescence de ce lieu qui accueille en résidence des auteurs, des artistes, des festivals et des compagnies de la scène contemporaine… Pour déjeuner ou goûter, allez faire valser vos papilles.

Centre d’art Montévidéo – Sam Kitchen

3 impasse Montévidéo

Marseille 6e

[Concert] L’orchestre universitaire de l’université européenne Civis se produit à La Criée

Composé de 90 étudiants représentant sept nationalités différentes, l’orchestre symphonique de l’université européenne Civis, en partenariat avec Aix-Marseille Université, s’est réunit à Marseille pour une séance de résidence, qui se clôturera ce samedi 16 avril avec deux concerts au théâtre de la Criée. A 11h, dans un format plus familial à l’occasion duquel sera jouée une partie seulement de la 1ère symphonie de Malher « Titan ». La même partition sera jouée dans son intégralité le soir à 20h, pour un second concert.

Orchestre européen Civis – Concerts à 11h et 20h

Théâtre de la Criée – Quai de Rive Neuve

Marseille 7e