Cette fois il sera bien là en meeting. Annoncé au début de sa campagne, au lendemain de sa candidature, Emmanuel Macron n’avait pu se rendre à Marseille, mobilisé par la guerre en Ukraine. Les ministres Gérald Darmanin et Gabriel Attal, délégués sur place pour chauffer le Dock des Suds, n’avaient pas vraiment remué les foules. Quelques centaines de partisans (700 selon les chiffres officiels) et beaucoup d’élus, ralliés de plus ou moins longue date, étaient présents ce jour-là. L’objectif, samedi 16 avril, au Pharo en début d’après-midi est d’attirer au moins dix fois ce nombre. Le lieu (promontoire en plein centre de Marseille dominant le Vieux-Port), l’heure (14h30) et le jour (un samedi de week-end de Pâques), tout est réuni pour faire du rendez-vous un succès populaire. Au moins 10 000 personnes pourraient être réunies dans un parc qui pourrait rapidement s’avérer trop petit…

Au Pharo et aux Pennes-Mirabeau, la baraka

Emmanuel Macron aime se retrouver dans ses jardins du Pharo où il s’est rendu plusieurs fois durant son mandat à l’occasion de sommets internationaux (sommet des Deux rives, sommet franco allemand avec Angela Merkel…) ou de rencontres avec les décideurs locaux. C’est ici que le 2 septembre il a prononcé son discours consacré à l’ambition du Grand Marseille. Ce jour-là, malgré une averse en plein discours (qui fera sauter la sono pendant de longues minutes) Emmanuel Macron reste beau joueur, parapluie à la main, gardant son calme et de l’humour, jusqu’au retour du soleil.

Une averse le 2 septembre 2021 au Pharo en plein discours à ciel ouvert (Crédit Gomet’/JYD)

La baraka, Emmanuel Macron vient donc encore la chercher dans la cité phocéenne qui l’avait accueillie aussi au début de sa première campagne présidentielle fin 2016. On se souvient du premier déplacement ici au lendemain de sa déclaration de candidature et du premier meeting tenu dans la salle Tino Rossi aux Pennes-Mirabeau. « Pas un candidat à la présidentielle n’a perdu après être venu dans cette salle » lui aurait glissé le maire de la commune Michel Amiel pour le convaincre de choisir ce point de départ qui le mènera quelques mois plus tard au sommet.

En novembre 2016, premier meeting du candidat d’Emmanuel Macron aux Pennes-Mirabeau (Crédit archives Gomet’/JYD)

Macron en meeting à Marseille : une organisation pour attirer la foule

Les partisans d’Emmanuel Macron devraient venir de l’ensemble du département, voire de tout la région. Les militants d’En marche, à qui l’information du meeting d’Emmanuel Macron à Marseille a été officialisée en avant-première mardi 12 avril dans la soirée, sont appelés à affluer vers le Pharo. Des inscriptions pour des voyages en cars et le co-voiturage ont immédiatement étaient mis en place via des formulaires en ligne. « Ce samedi 16 avril, Emmanuel Macron sera avec vous à Marseille pour un grand rassemblement. Inscrivez-vous dès maintenant pour ce moment important de notre campagne » leur ont annoncé hier soir par mail les responsables de la campagne de la majorité présidentielle. Parmi eux le référent départemental Bertrand Mas-Fraissinet qui n’exclut pas d’autres séquences hors du meeting durant le déplacement. Du centre d’entraînement de l’OM au Roucas Blanc en passant par la brasserie de l’OM et le restaurant Le Peron, Emmanuel Macron a déjà montré qu’il prend ici beaucoup de plaisir à s’attarder voire à séjourner… le temps d’un week-end ?

