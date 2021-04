Pour ce nouveau conseil métropolitain du jeudi 15 avril, les élus vont se pencher sur un peu plus de 90 rapports. L’innovation et l’environnement seront au cœur des débats à commencer par la présentation du positionnement stratégique de l’institution en faveur de la filière hydrogène à horizon 2030 : « Elle vise à réduire, à horizon dix ans, les coûts de production, de stockage et de distribution de l’hydrogène vert (c’est-à-dire issu de sources d’énergie renouvelables), tout en enracinant sur le territoire d’Aix-Marseille-Provence une filière industrielle 100 % française », explique la première délibération de ce conseil. Et la Métropole de lister les projets qu’elle souhaite soutenir : Masshylia, H2 Gardanne, Hyammed…

Une Métropole connectée et branchée

La Métropole présente ensuite un rapport sur l’opération d’investissements « Smart Ports » pour la période 2021-2023. Derrière cette anglicisme se cache un programme de soutien à la digitalisation de l’économie maritime. Création d’une base données numérique en Open Data, projet d’énergies marines renouvelables, sécurisation des ports… elle liste tout un tas d’expériences à favoriser et pour lesquelles elle mobilise un budget de 540 000 euros.

Pour développer le parc de véhicules électriques, la Métropole déroule sa politique de maillage du territoire en bornes de recharges. Elle en a installé aujourd’hui 200 sur le territoire mais cela semble insuffisant face aux besoins croissants. Pour accélérer, la Métropole envisage de lancer « dans les prochains mois un appel à manifestation d’intérêt permettant à des opérateurs privés de répondre au besoin d’infrastructures nouvelles sur voirie », annonce la délibération. Cette initiative est concomitante du programme Advenir de l’Etat qui propose une prime de 60% aux installateurs de bornes électriques. Les dossiers doivent être déposés avant le 31 octobre prochain.

Une nouvelle agence d’attractivité économique et touristique

Tourisme ensuite. La Métropole a lancé récemment une nouvelle marque « One Provence » pour mettre en valeur le territoire et souhaite maintenant organisé la stratégie de ce nouveau label. Elle propose ainsi la création d’un groupe de travail pour préparer la création d’une nouvelle agence d’attractivité économique « One Provence ». Cette nouvelle structure réunirait notamment les services de Provence Promotion et de Provence Tourisme. Le groupe de travail aura pour mission d’établir d’ici 2022 le périmètre de l’agence d’attractivité, sa forme juridique et son mode de financement.

Enfin, la Métropole acte son soutien de principe au projet « Rocher Mistral » qui doit transformer le Château de la Barben en « Puy du fou à la provençale ». Alors que le département et la Région apporte une aide financière au projet, la Métropole propose son soutien technique notamment sur les volets mobilité, agriculture, réseaux, énergie et communication. L’ouverture du Rocher Mistral est toujours programmée pour ce printemps. Il vise l’objectif ambitieux d’accueillir 450 000 visiteurs à l’horizon 2024.

